El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump reaccionó a la operación militar dispuesta por Rusia en la zona del Donbás, en Ucrania, y enfatizó en que un hecho como este no habría ocurrido durante su administración.

Luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el comienzo de una operación militar en este de Ucrania, Trump fue contactado por la cadena Fox News para dar sus declaraciones al respecto.



El expresidente afirmó que la operación en Ucrania es "algo muy triste para el mundo", pero reiteró que un suceso así no habría ocurrido en su periodo en la presidencia de Estados Unidos.



“Bueno, esto es algo que nunca debería haber sucedido. Esto no habría sucedido durante mi administración. (...) No habría tenido lugar y no habría tenido lugar en este momento”, dijo.



“Es algo muy triste para el mundo, para el país y ciertamente es muy triste para mucha gente que va a ser asesinada innecesariamente”, afirmó.



En diálogo con Fox News, Trump afirmó que Biden ha sido tremendamente incompetente para manejar la situación entre Rusia y Ucrania.

Trump ahora mismo en Fox News: “Biden es un tremendo incompetente para manejar la situación de Rusia y Ucrania”. pic.twitter.com/CPSD3Ky3Te — Bryan Albariño (@BryanAlbarino) February 24, 2022

La declaración del inicio de una operación militar en Ucrania fue hecha por el presidente Putin sobre las 6 a. m. hora local.



"Las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", dijo Putin en un discurso televisivo.



Pocos minutos después de su declaración, reporteros y periodistas en Ucrania comenzaron a registrar explosiones en zonas como Kiev, Mariupol, Odesa, en el Mar Negro, y en Járkov, la segunda mayor ciudad del país, cerca de la frontera con Rusia.

El Gobierno ucraniano aseguró que su país se defenderá de la invasión a gran escala que Rusia acaba de anunciar y que ganará.



"Putin acaba de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Las pacíficas ciudades ucranianas están bajo ataque. Esta es una guerra de agresión. Ucrania se defenderá y ganará. El mundo puede y debe detener a Putin. El momento de actuar es ahora", escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitri Kuleba, en un tuit.



El expresidente Donald Trump ya se había referido a la situación entre Rusia y Ucrania. De hecho, hace pocos días había elogiado y calificado como una genialidad el reconocimiento de Lugansk y Donetsk por parte de Putin.

*Con información de agencias.

