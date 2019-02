Uchuva, fruta nacional que será el postre del viaje de Duque a EE. UU.

La uchuva será el postre en el viaje a Washington del presidente Iván Duque. Literalmente. Gracias a una iniciativa de Procolombia la fruta colombiana figurará alto en una cena organizada con empresarios de EE.UU. en la casa del embajador Francisco Santos a la que asistirá el mandatario este jueves en la noche.

El postre del evento será un helado de vainilla con salsa de uchuva. Y lo que se pretenden es presentar en sociedad este exquisito manjar de la gastronomía colombiana que si bien no es nuevo en EE.UU. todavía no ha penetrado en grande al mercado de este país.



De acuerdo con cifras de esta entidad y de Analdex, en el 2018 se exportaron unos 3 y medio millones de dólares de la fruta a EE.UU. Un crecimiento del 25 por ciento con respecto al año anterior. Aún así, al país norteamericano solo el 10 por ciento del total de las exportaciones del país.



Pero con un mercado de casi 350 millones de personas, el potencial de crecimiento para la fruta en el mercado de este país es enorme. Una de las dificultades que ha tenido la uchuva para posicionarse en EE.UU. es que se desconocen sus propiedades y la gente no sabe como prepararlas como adición a otros platos.



Es por eso que Procolombia decidió incluir una receta con la fruta entre los "souvenirs" que se le van a entregar a los asistentes a la cena.



Además de unas manillas, granos de café y una postal, estará también los pasos para preparar Salsa Picante de Uchuva (o 'Golden Berry' como le dicen en inglés), que se puede usar fría o caliente y sirve de acompañante para tortillas, plátanos, empanadas y en carnes, pollo o pescado.



Duque llega este miércoles para una visita oficial que le ofreció el presidente Donald Trump y permanecerá en esta capital hasta el domingo.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington