Este lunes, las autoridades confirmaron que un sexto policía de Memphis fue suspendido por la mortal paliza a Tyre Nichols, un joven negro cuya muerte sacudió a Estados Unidos y reabrió el debate sobre la violencia policial y el abuso de la fuerza.



El agente Preston Hemphill, como los otros cinco ya acusados de homicidio, fue apartado del cargo "al comenzar la investigación sobre la muerte de Tyre Nicholson", dijo Kom Elder, vocera de la policía de Memphis.

Hemphill, que entró a la Policía en 2018, está suspendido "a la espera del resultado de la investigación en curso".



Memphis investiga la muerte de Nichols, de 29 años, tras ser detenido en un control de tráfico 7 de enero.



Videos del incidente muestran cómo los cinco agentes, todos ellos afrodescendientes, propinan patadas y puñetazos a Nichols, quien gime y grita por su madre.



Nichols murió tres días después en el hospital. Será enterrado este miércoles en Memphis, mientras los simpatizantes protestan y manifiestan su dolor en varios puntos del país.

Protestas en Manhattan tras conocerse los videos del brutal arresto de #TyreNichols. Aunque hubo algunos momentos de tensión y tres arrestados, se vivió una protesta en general pacífica.➡️ https://t.co/TSqC2cd2sb pic.twitter.com/AXKOO6qGOG — Univision Nueva York (@univisionNY) January 28, 2023

La semana pasada los cinco ahora ex agentes fueron acusados de asesinato en segundo grado por la paliza, y el sábado la policía de Memphis disolvió la unidad especial, denominada Scorpions, a la que pertenecían.



La unidad fue creada en 2021 para combatir las áreas de alta criminalidad en el sur de la ciudad. En un comunicado, la policía de Memphis que esa unidad quedó permanentemente desactivada.



Homenajes a Tyre Nichols en EE. UU. Foto: AFP

¿Qué se sabe del arresto y la golpiza a Tyre Nichols?

El video del arresto fue publicado el viernes en redes sociales. El material de las cámaras instaladas en el cuerpo de los policías, el cual dura una hora, muestra a un grupo de oficiales que detiene a Nichols y lo intenta derribar usando una pistola inmovilizadora Taser, y luego persiguiéndolo mientras escapa, para finalmente acorralarlo y darle múltiples golpes.

No podemos ignorar el hecho de que las intervenciones policiacas mortales afectaron más a las personas negras FACEBOOK

La gravedad de las lesiones en el cuerpo del joven de 29 años le cobraron finalmente la vida, tras pasar tres días en el hospital.



"Creo que se van a escandalizar" cuando vean las imágenes, admitió Davis.



En su comunicado, Biden pidió que protestas que se se puedan desatar sean "pacíficas". "La indignación es entendible, pero la violencia nunca es aceptable", agregó.

Protestas contra la brutalidad policial tras la muerte de Tyre Nichols. Foto: AFP

El asunto encuentra un eco particular en un país aún marcado por la muerte de George Floyd, en mayo de 2020 durante una intervención de policía, y las manifestaciones de Black Lives Matter, contra el racismo y la violencia policial, problemas aún sin resolver en Estados Unidos.



"No podemos ignorar el hecho de que las intervenciones policiacas mortales afectaron más a las personas negras", recordó el mandatario, quien ha exhortado al Congreso a pasar una ley para reformar a la policía.



Pero la propuesta, adoptada en la Cámara de Representantes en 2021, no ha sido aprobada por el Senado. Desde la muerte de George Floyd, el Congreso estadounidense ha sido incapaz de adoptar una reforma ambiciosa de la policía, ni si quiera en cuanto a la prohibición de las llaves de estrangulación.

"Debemos dejar de depender de la policía para responder a los problemas relacionados con la pobreza", dijo Kathy Sinback, directora para Tennessee de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, pues "conduce a acciones más frecuentes, innecesarias y agresivas por parte de las fuerzas del orden hacia los miembros de la comunidad".



Muestra de ello es que efectivos policiales mataron a casi 600 personas durante controles de tránsito desde 2017, según Human Rights Watch (HRW).

REDACCIÓN INTERNACIONAL (*)

Con información de agencias