Twitter retira una publicación de Trump por desinformar sobre el virus

Twitter retiró el lunes por la noche un video publicado por el presidente estadounidense, Donald Trump, por considerar que difundía información falsa sobre el nuevo coronavirus, según informó el martes la red social.



"Los tuits con el video violan nuestra política de desinformación sobre covid-19", dijo a la AFP un portavoz que se negó a precisar qué cantidad de personas habían accedido al video.



Este video también fue eliminado por Facebook el lunes por la noche, declaró un vocero de la red social líder. "Hemos eliminado el video por compartir información falsa sobre curas y tratamientos para la covid-19", indicó un portavoz de Facebook.



Las imágenes muestran a un grupo de médicos haciendo afirmaciones falsas y engañosas sobre la pandemia de coronavirus. Dicen, por ejemplo, que las mascarillas no son necesarias para detener la enfermedad.



Según el Washington Post, más de 14 millones de personas lo vieron a través de Facebook. Horas después, Trump tuiteó varios clips del mismo video a sus 84,2 millones de seguidores.



Durante media hora, según el diario estadounidense, el mandatario también compartió 14 tuits para defender el uso de hidroxicloroquina, medicamento que ha promovido en varias ocasiones pese a no tener respaldo científico.



Twitter, la principal plataforma de comunicación de Trump, ha eliminado o etiquetado con advertencias cuestionando los contenidos varios tuits del presidente en las últimas semanas.



Por ejemplo, el 23 de junio Twitter indicó junto a un tuit de Trump que "violaba" las reglas relacionadas con lo que considera un comportamiento apropiado, aunque daba la posibilidad de leerlo.



Antes, la plataforma había etiquetado como comentarios engañosos publicaciones de Tump sobre la votación postal, contrastadas contra artículos de prensa. Luego había marcado otro tuit por "glorificar la violencia" en relación a manifestaciones que en algunos casos derivaron en disturbios.



Más recientemente, Twitter inhabilitó un video de campaña retuiteado por el presidente después de una queja del grupo Linkin Park, que desafió el uso no autorizado de su música.

