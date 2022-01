Marjorie Taylor Greene tiene una silla en el Congreso de Estados Unidos: es representante del estado de Georgia e integrante del Partido Republicano. De hecho, se le conoce por sus posturas de extrema derecha, apoyo al expresidente Donald Trump y críticas constantes a la vacunación contra el covid-19.



Greene, de 47 años, dijo el sábado 1° de enero en su cuenta personal de Twitter que había “cantidades extremadamente altas de muertes por la vacuna contra el covid”.

Su pronunciamiento fue calificado como desinformación por la red social, así que tomaron la decisión de eliminar su cuenta por haber incumplido las reglas de la plataforma.



(Siga leyendo: ¿De pandemia a endemia? Lo que se espera con la evolución de ómicron).



“Hemos dejado claro que, según nuestro sistema de ‘strikes’, suspenderemos permanentemente las cuentas por violaciones repetidas de la política”, dijo un vocero de Twitter a la cadena de noticias ‘BBC’.

Política de información engañosa contra el covid-19

Esta no era la única vez en la que la congresista difundía contenido engañoso sobre la pandemia, pues ya había sido suspendida en meses anteriores por algunas horas y días. Sin embargo, ahora queda por fuera de Twitter.

Facebook Twitter Linkedin

La representante a la Cámara por Georgia, Marjorie Taylor Greene, en una de sus asistencias al Capitolio con un tapabocas en el que se lee: Discurso libre. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EFE

De acuerdo con la política de la red, no se pueden utilizar sus servicios para compartir este tipo de contenido que puede causar daño a otros internautas.



Greene no tiene cómo sustentar que las vacunas producen muerte. En contraste, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfatizado, de la mano de estudios científicos, que la inmunización contra el covid-19 “previene la aparición de síntomas graves y la muerte por esta enfermedad”.



(Puede leer: Científicos hallan anticuerpos que neutralizarían ómicron y otras variantes).

Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad FACEBOOK

TWITTER

Las afirmaciones infundadas de la representante se dan cuando Estados Unidos alcanza 826.065 muertes por covid, con corte al 3 de enero. Según los reportes de las autoridades sanitarias, en las últimas semanas se han registrado los decesos mayormente entre los no vacunados y los ancianos.



Ante la polémica suscitada, la representante emitió un comunicado.



“Las redes sociales no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Las grandes tecnologías no pueden detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad. Estoy con la verdad y con la gente. ¡Venceremos!”, dijo, en declaraciones citadas por el medio ‘CNN’.



(Lea también: Israel contempla optar por el 'contagio masivo' frente a ómicron).

Posiciones férreas

Greene es conocida entre sus compañeros de Capitolio y medios de comunicación estadounidenses por sus posturas de extrema derecha.



Luego de la salida de Donald Trump de la presidencia, la representante ha respaldado teorías de conspiración, en las que se afirma que hubo fraude en las elecciones ganadas por el demócrata Joe Biden.



También ha estado en el ‘ojo del huracán’ por incumplir las reglas dentro del Congreso como el uso de tapabocas. Por tanto, según información del diario ‘The New York Times’, Greene tiene multas por 80 mil dólares (más de 325 millones de pesos colombianos).



(Además: Fauci dice que pico de ómicron en Estados Unidos será a finales de enero).

Facebook Twitter Linkedin

Marjorie Taylor Greene portando otro tapabocas con la leyenda "Trump ganó". Foto: AFP

Cuando usa tapabocas opta por llevarlo con mensajes como “Trump ganó”, “censura”, “la mascarilla es tan inútil como Biden” y “libertad de expresión”.



Por el momento, la mujer tiene otro perfil de Twitter, que está verificado como su cuenta oficial como congresista, y en el que cuenta con más de 390.000 seguidores.

Más noticias

- Alimentos que fueron vendidos inicialmente como medicamentos.

- Para no atender a antivacunas, doctora recurre a objeción de conciencia.

- Más de 10 mil millones sería la población del mundo en 2050, según la ONU.

- Ángela Hernández y el video en el que muestra cómo lucha contra el cáncer.

- La rara enfermedad de un hombre que hace que todo se le quede pegado.

Tendencias EL TIEMPO