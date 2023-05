Dos meses después de la liquidación de Silvergate Bank, uno de los bancos favoritos en el mundo de los criptoactivos, y la caída del Sillicon Valley Bank (SVB), este lunes el sector financiero estadounidenses vivió otro episodio de turbulencia: la quiebra del First Republic Bank.



(Lea aquí: La economía del mundo, en alerta: EE. UU. podría caer en ‘default’ el 1 de junio)



Con sede en la ciudad de San Francisco (Oeste), la entidad se convirtió en el segundo banco más grande en términos de activos en colapsar en la historia de Estados Unidos, tras revelar la semana pasada una pérdida de 100.000 millones en depósitos en el primer trimestre.



(Vea también: El coletazo por la quiebra del Silicon Valley Bank en el mercado local)

Las autoridades financieras tomaron este 1° de mayo el control del banco y lo vendieron a JPMorgan Chase, con la esperanza de poner fin a los temores generados desde hace 60 días con los otros dos colapsos financieros.



A continuación, le explicamos en claves todo lo que debe saber sobre la quiebra de First Republica Bank:

¿Por qué se quebró el First Republic Bank?

Después de que el banco no logró presentar un plan de rescate satisfactorio y sus acciones siguieron cayendo en picada, las autoridades intervinieron, solicitando la semana pasada ofertas de compradores potenciales.



Como parte del acuerdo alcanzado la madrugada del lunes, el regulador del estado de California nombró a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), una agencia a cargo de garantizar los depósitos bancarios, como el síndico de First Republic, que se venderá de inmediato a JPMorgan Chase.



Al cierre del mercado el viernes, First Republic tenía un valor de solo 654 millones de dólares, por debajo de los más de 20.000 millones a principios de año y de los 40.000 millones en su punto máximo en noviembre de 2021.



A primera vista, el First Republic parecía estar bien posicionado: se sabía que tenía una clientela rica que depositaba grandes sumas. Pero la serie de incumplimientos bancarios inquietó a los clientes, y la mayoría de los préstamos del First Republic eran hipotecas de tasa fija, que han perdido valor debido a las altísimas tasas de interés.

Facebook Twitter Linkedin

JP Morgan Chase es el banco más grande de Estados Unidos y fue fundado en 1799. Foto: ISTOCK

¿Hay riesgo para los clientes del banco?

El acuerdo significa que JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos, recuperará todos los depósitos del First Republic así como "casi" todos sus activos, según un comunicado de la FDIC.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que la banca estadounidense es sana y segura. Foto: Jim WATSON / AFP

La agencia federal estima que tendrá que pagar alrededor de 13.000 millones de dólares para cubrir las pérdidas del First Republic, pero las 84 sucursales del banco reabrieron este lunes como de costumbre.



"Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y lo hicimos", dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, en un comunicado después de que se anunciara el acuerdo.



Wall Street abrió estable este lunes tras la noticia. "Esperemos que esto ayude a estabilizar todo", señaló Dimon en una conferencia telefónica con periodistas antes de que abriera el mercado de valores de Estados Unidos.

¿Por qué hay temor entonces y se refugian en bancos más grandes?

La quiebra de Silicon Valley Bank hace dos meses hizo que muchos estadounidenses temieran por el futuro de sus ahorros y optaran por trasladar su dinero de bancos pequeños a los bancos más potentes de Estados Unidos con la teoría de que estos últimos son "demasiado grandes para caer".



JPMorgan apuntó que obtuvo alrededor de 50.000 millones de dólares en nuevos depósitos de clientes en pánico que buscaban mover su dinero a un gran banco luego de la crisis de marzo.



Ejemplo de ello es Cameron Hardesty, 37 años, dueña de la floristería Poppy Flowers, quien contó a The Washington Post que tenía miedo de tener todo el dinero de su empresa en "una sola cuenta" y que dejó SVB y abrió tres cuentas nuevas: una de ellas en JP Morgan, otra en Bank of America y, por último, una en el banco regional First Horizons.



"Pasé 10 años construyendo hasta este punto. Este es el trabajo de mi vida. Pensar que se desvanecía en un instante, debido a estas fuerzas fuera de mi control, fue un momento aterrador", remarcó Hardest. JP Morgan consiguió 2,4 billones de dólares en depósitos al final de su primer trimestre de 2023.

¿Cómo está hoy la radiografía de la banca en Estados Unidos?

Los cinco bancos más importantes del país a fines del año pasado controlaban casi 13 billones, lo que equivale a casi el 47 % de los activos totales de la industria. El peso de los grandes también se nota en la cantidad de bancos estadounidenses, ya que en 1994 había 10.000 bancos y en 2021 la cantidad bajó a menos de la mitad (4.237 entidades).



No obstante, algunos expertos apuntan que las entidades pequeñas son claves para sectores como el inmobiliario comercial -donde representan aproximadamente dos tercios de todos los préstamos- y señalan que a medida que baja la confianza de los bancos regionales, los banqueros podrían dejar de hacer nuevos préstamos o poner condiciones más estrictas, entorpeciendo así la economía.

Facebook Twitter Linkedin

Oficina de Silicon Valley Bank en Tempe, Arizona Foto: AFP

¿Qué dice la Casa Blanca?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que el sistema bancario está "sano y salvo" tras la intervención y venta del First Republic Bank.



Biden se congratuló por las acciones que tomó en las últimas horas la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), agencia federal independiente de EE.UU. para seguros, con el fin de facilitar la licitación del quebrado First Republic Bank, cuyos activos ha adquirido JPMorgan Chase.



"Estas acciones garantizarán que el sistema bancario esté sano y salvo, y eso incluye proteger a pequeñas empresas de todo el país que necesitan poder pagar la nómina a sus trabajadores", dijo el mandatario, en un evento en la Casa Blanca destinado a promocionar los pequeños negocios.



Biden afirmó que, gracias a la intervención y venta del First Republic Bank, todos los estadounidenses que tengan cuentas en esa entidad podrán seguir accediendo a sus ahorros.



*Con AFP y Efe