El presentador estrella de Fox News, Tucker Carlson, dejará la influyente cadena de televisión, según anunció el medio conservador el lunes, días después de que llegara a un acuerdo judicial por 787,5 millones de dólares debido a un caso de difamación.



"Fox News Media y Tucker Carlson acordaron separar sus caminos. Le agradecemos su servicio a la cadena como presentador y antes como colaborador", dijo Fox News en un comunicado.



Carlson era la personalidad más conocida entre los presentadores de Fox y conducía un popular programa nocturno en el horario de máxima audiencia, que atraía a un público muy leal entre los televidentes de la derecha del espectro político.

La salida de Carlson se da tan solo una semana después de que, el 18 de abril, Fox News firmó un acuerdo de 787,5 millones de dólares con la empresa de máquinas de votación electrónica Dominion Voting Systems, que había demandando a la cadena por difamación.



Dominion había planteado la demanda alegando que en el programa de Carlson se hicieron afirmaciones falsas de que sus máquinas de sufragio fueron utilizadas para robarle a Trump las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden.



El acuerdo aseguraba que ni Murdoch ni presentadores como Carlson tendrían que testificar en lo que se esperaba que fuera un juicio explosivo.



Cadena de noticias Fox. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

Sin embargo, las numerosas comunicaciones internas de Fox News publicadas por medios de comunicación estadounidenses antes del juicio habían sugerido que altos cargos de la cadena estaban dispuestos a difundir falsedades sobre las elecciones por miedo a perder espectadores en favor de sus competidores.



En las comunicaciones filtradas, Carlson decía que no podía esperar a poder "ignorar a Trump la mayoría de las noches", y añadía: "Lo odio fervorosamente".

Su repentina marcha conmocionó a Washington y Wall Street y la cotización de las acciones de Fox News cayó casi cuatro puntos porcentuales.



Fox News, lanzada en 1996 para competir con la cadena informativa CNN, se mantiene sólidamente en el primer lugar del cable en términos de índices de audiencia.

Carlson, de 53 años, no reaccionó de inmediato a la declaración de Fox. La cadena, propiedad del imperio mediático del magnate Rupert Murdoch, afirmó que su programa ("Tucker Carlson Tonight") del viernes fue el último y que será sustituido a partir de este lunes.

Las críticas contra Carlson

Figura clave en la política republicana, a menudo entrevistó al expresidente Donald Trump (2017-2021) y ha sido ampliamente criticado por su estilo agresivo, su supuesta falta de rigor periodístico y, para sus mayores críticos, por exhibir una retórica racista y llena de odio.

Tucker Carlson no se ha pronunciado tras el anuncio. Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Programa tras programa, Tucker Carlson se convirtió en una de las voces más resonantes de los conservadores estadounidenses. El icónico presentador de Fox News ha sido acusado de popularizar teorías conspirativas y racistas que algunos creen podrían ser dramáticas.



En "Tucker Carlson Tonight", que se transmitía desde 2016 y era uno de los programas de cable más vistos, el presentador de traje y corbata pintó un retrato de un Estados Unidos bajo el asedio. Por la inmigración, las protestas de Black Lives Matter o incluso la justicia por mano propia.



Con sus ojos azules clavados directamente en los de los espectadores, cinco noches a la semana y durante una hora, comentaba la actualidad con un tono muy personal, diciendo que "los hombres estadounidenses están en una posición muy delicada", o que "el racismo antiblanco está explotando en todo el país".



Contrario al aborto y gran defensor del derecho a portar armas, el presentador pro-Trump, de 53 años, nunca dudó en exponer sus opiniones en un programa que, en su página web, afirma ser "el enemigo jurado de la mentira".



Tras su reciente y sonada acusación en Nueva York, fue a Carlson a quien Trump concedió su primera entrevista el 11 de abril.

Según sus críticos, el presentador se basó en el miedo para ganarse a los espectadores.



A pesar de los desafíos de Carlson, Fox News apoyó a toda costa a su figura, argumentando sobre la diversidad de opiniones que se suponía que representaba. Hasta el lunes. ¿Lo venció la abultada suma que el canal tuvo que pagar para evitar una demanda por difamación en las elecciones presidenciales de 2020?



Durante un juicio en 2020, los abogados del canal argumentaron que, dada la reputación de Carlson, era probable que cualquier espectador se acercara a su programa con cierto escepticismo.

La compañía de tecnología electoral Smartmatic demandó a Fox News por difamación y pide 2.700 millones de dólares. Foto: EFE

Impermeable a las críticas, en una entrevista de septiembre de 2022, este padre de cuatro hijos dijo: "A uno sólo le debe importar la opinión de los que se preocupan por ti". Al parecer, se trata de una lección que aprendió de su "infancia rara", marcada por la partida de su madre, una artista, cuando él tenía sólo seis años.



El camino a la gloria es largo para Carlson. Trabajó para CNN y estuvo temporalmente desempleado alrededor de los 40 años. Dice no haber tenido nunca un televisor y vive lejos del corazón político de Estados Unidos, en un rincón rural de Maine (noreste).



Desde allí suele grabar su programa, en un estudio preparado para él. ¿Será la política su próximo paso? Durante un tiempo, circularon rumores sobre su posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Pero en junio de 2022 descartó la idea con una carcajada en el podcast conservador "Ruthless". "Soy presentador de un programa de entrevistas. Me encanta".

CNN también se mueve

La salida de esta estrella del canal conservador se suma, pero en las filas de los medios progresistas, a la del presentador Don Lemon, cesado por el canal CNN, lo que no ha sido de su agrado.



En una nota escueta el canal informó de que "CNN y Don han tomado caminos diferentes", según el diario The New York Times, que reproduce el comunicado.



"Don siempre será parte de la familia de CNN y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años. Le deseamos lo mejor y lo animaremos en sus futuros proyectos", escribió la cadena.

El periodista era uno de los presentadores del programa "This Morning" y comenzó su andadura en CNN en septiembre de 2006.



El pasado febrero protagonizó una polémica al asegurar que una mujer "se considera en su mejor momento a los 20, 30 y quizá los 40", lo que le valió una oleada de críticas a pesar de que posteriormente pidió disculpas.



Lemon, que esta mañana participó en el programa, aseguró en su cuenta de Twitter que fue informado por su agente del fin de su contrato: "Estoy estupefacto", dijo.



"Después de 17 años en la CNN pensaba que alguien de la dirección tendría la decencia de decírmelo directamente", dijo antes de darle las gracias a todos los colegas y los equipos con los que ha trabajado. "Son los periodistas con más talento y les deseo lo mejor", concluyó.

AFP Y EFE