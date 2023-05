El expresentador estrella de la cadena de televisión Fox News y figura de la derecha estadounidense Tucker Carlson anunció este martes que relanzará su programa en Twitter después de haber sido despedido del canal.



(Además: Lo que se sabe de inesperada salida del presentador Tucker Carlson de Fox News)



"Pronto traeremos a Twitter una nueva versión del programa que hemos estado haciendo en los últimos seis años y medio", indicó en un video publicado en su cuenta en esa red social, donde aseguró, dirigiéndose a los usuarios, que "la libertad de expresión" es el principal derecho que tienen.

No hay muchas plataformas que permiten la libertad de expresión FACEBOOK

TWITTER

Apenas unos días después de dejar la cadena Fox News, el presentador estrella de los conservadores, Tucker Carlson, anunció este martes que difundiría un nuevo programa en Twitter, un plataforma "no partidista", según él.



Su programa "Tucker Carlson Tonight", difundido en Fox News, reunió en promedio a 3,3 millones de telespectadores en 2022: la audiencia más alta de la programación vespertina de la cadena de noticias estadounidense.



(También: La verdadera razón por la que despidieron a Tucker Carlson, estrella de FOX)



El presentador es conocido por sus posturas radicales y su gusto por algunas teorías complotistas.

Su llegada a Twitter ocurre mientras numerosos observadores han denunciado un aumento de los contenidos de odio en la plataforma desde que la compró el multimillonario Elon Musk en octubre.



"No hay muchas plataformas que permiten la libertad de expresión" explicó Carlson en un mensaje posteado en Twitter el martes. "La última en el mundo, la única, es Twitter".



(Lea: Donald Trump sí abusó sexualmente de E. Jean Carroll, según jurado del caso)



Varias redes se han lanzado últimamente con el argumento de defender la libertad de expresión, en particular Gab, Parler, Gettre o Truth social, creada por el expresidente estadounidense Donald Trump. "Twitter no es partidista", declaró Carlson.

Facebook Twitter Linkedin

Tucker Carlson. Foto: Instagram WeloveTuckerCarlson

"Todo el mundo puede entrar en ella y creemos que eso es bueno". El presentador de 52 años propone "una nueva versión del programa que hacemos desde hace seis años y medio, en Twitter".



Aunque Fox News no dio una razón para la salida de Carlson, se cree que se debe principalmente a una serie de mensajes expuestos durante la acción legal de Dominion Corporation contra el grupo mediático por difamación.



Estas comunicaciones mostraban que el presentador transmitía acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020, al tiempo que expresaba en privado serias dudas sobre la veracidad de estas acusaciones.



(Más noticias: EE. UU.: ¿Qué es el Título 8, y cómo afecta a los migrantes en la frontera?)



Los mensajes también contenían duras críticas a los periodistas de Fox News.



Para evitar un juicio de resultado muy incierto, Fox News aceptó pagar 787,5 millones de dólares a Dominion, una empresa especializada en máquinas de votación electrónica, denunciada, sin pruebas, como instrumento de un supuesto fraude electoral de 2020 en Estados Unidos.

Santiago Andrés Venera Salazar

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP y EFE