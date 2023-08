El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) no se presentó al debate republicano de Fox News que tuvo lugar este miércoles, pero desafió a sus contrincantes al concederle una entrevista al expresentador de Fox News Tucker Carlson. Una charla que fue publicada en la red social X (antes Twitter) a la misma hora del debate.



En su charla con Carlson, Trump calificó sus cuatro imputaciones penales de "gilipolleces", y dijo que los ciudadanos estadounidenses "lo entienden" ya que no para de subir en las encuestas. "Gilipolleces. Son todo gilipolleces, es horrible", dijo claramente agitado.

Trump defendió que los ciudadanos son "inteligentes" ya que, por lo general, si alguien es imputado baja en las encuestas.



El exmandatario es el favorito para hacerse con la nominación republicana para las presidenciales de 2024, donde espera enfrentarse de nuevo al actual presidente, Joe Biden, contra quien perdió en las elecciones de 2020.



Unos comicios que Trump sigue sosteniendo que fueron fraudulentos, pese a que el resultado ha sido avalado por la Justicia y los principales medios del país.



Precisamente su insistencia en no aceptar el desenlace electoral de 2020 le ha hecho recibir dos de sus cuatro imputaciones penales: una en Washington D.C. por presuntamente tratar de revertir los resultados a nivel nacional y otra en Georgia por intentar hacer lo propio en ese estado.



Durante la entrevista con Carlson, que se publicó al mismo tiempo que empezaba el primer debate de precandidatos republicanos en Milwaukee (Wisconsin), Trump volvió a defender su creencia de que el entonces vicepresidente, Mike Pence, podría haber detenido la confirmación de la victoria electoral de Biden negándose a aceptar el resultado.



Entrevista del ex presidente y candidato presidencial republicano Donald Trump con Tucker Carlson. Foto: EFE

La mayoría de expertos coinciden en que, de hacerlo, el republicano hubiera ido en contra de la Constitución.

Trump mantuvo firme su postura y acusó a la fiscal encargada de su caso en Georgia, Fani Willis, de negarle su derecho a dudar de los resultados electorales.



El exmandatario también habló del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y aseguró que había "mucho amor" en la multitud congregada frente a la sede del Legislativo estadounidense.



Aquel día, cinco personas murieron y decenas de agentes fueron heridos cuando una turba de seguidores de Trump trataron de detener la confirmación de la victoria electoral de Biden.



(Además: Sale a la luz primera foto de Daniel Sancho en la cárcel tras crimen de Edwin Arrieta)



El papel que jugó el exmandatario ese día forma parte de la imputación penal de Washington D.C..



Al ser preguntado si cree que Estados Unidos está abocado a una guerra civil, Trump dijo: "No lo sé... Hay un nivel de pasión que nunca he visto y un nivel de odio que nunca he visto. Es una combinación peligrosa".

