Trump y Biden, en busca del voto latino

“Con los cuatro años de Trump tuvimos una gran política internacional, no hubo guerras, desempleo ni inflación y nos autoabastecíamos de petróleo”. El odontólogo argentino Ecio Pozzi tiene 47 años y emigró a Estados Unidos en julio de 2001. Hoy vive en New Jersey, es ciudadano estadounidense y dice que en noviembre votará por Donald Trump: “Los latinos como yo, que vinieron legales y nunca vivieron del Estado, no quieren que pase acá lo que pasa en nuestros países. Y vemos en Biden y los demócratas lo que nos pasaba allá”.

Ecio votó por Barack Obama dos veces y después, en 2016, apoyó por primera vez a Trump. Al igual que los más radicales seguidores del expresidente, está convencido de que Joe Biden ganó con fraude en 2020 —a pesar de que nunca hubo pruebas—. Y también repite otra de las teorías conspirativas del trumpismo: que el gobierno actual abre las puertas a los inmigrantes para sumar votos: “Les están dando estadía en hoteles de Manhattan y este mes empezaron a darles una tarjeta de crédito con 1.000 dólares mensuales para gastos”.

La colombiana Daniela Rey tiene 37 años y vive en California desde hace 15. Trabaja como “herbolaria y emprendedora” y en noviembre, a diferencia de Ecio, votará por el candidato demócrata: “Trump está loco. Los cuatro años que estuvo de presidente fueron un chiste completo. Biden está viejo y tal vez no es la mejor opción, pero es un hombre serio que manejó bien la crisis financiera de los últimos años”.

Para ella, la economía ha sido el gran logro del actual presidente, que buscará su reelección. “Llevamos tres años sin preocuparnos mucho por lo que hace el gobierno, gracias a que tenemos a alguien más confiable y serio como presidente. Y está el hecho de que Trump no hace más que hablar de Rusia... obviamente están aliados”, agrega

Daniela. Se suma así al coro de quienes denuncian una supuesta connivencia del exmandatario con Putin, el gran enemigo no solo de Biden sino de Estados Unidos.

Ecio y Daniela forman parte de los 36,2 millones de latinoamericanos en condiciones de acudir a las urnas en las presidenciales de noviembre, en las que se enfrentarán —una vez más— Biden y Trump, quienes esta semana despejaron el camino para sus candidaturas tras arrasar en las respectivas primarias del llamado supermartes.

Trump tiene los delegados necesarios para su nominación. Foto:AFP Compartir

Según datos de Voto Latino, una organización dedicada a promover la participación de la comunidad en la vida cívica de Estados Unidos, la cifra de votantes latinos en 2024 representa un aumento de 6,5 % con respecto a 2020 y es un 20,5 % más de los que podían votar en 2016, cuando ganó Trump. En las elecciones del próximo 5 de noviembre, más de uno de cada 10 votantes (14 %) será latino.

Los norteamericanos de origen latino representan la primera minoría, detrás de la mayoría blanca y por encima de los afroamericanos. Sin embargo, participaron menos en 2020: sufragó el 51 %, en contraste con los votantes afros, con el 63 %, y los blancos, con el 74 %.

Dennis González, vicepresidente de Iniciativas Estratégicas de Voto Latino, informó a Connectas que para estas elecciones 4,1 millones de nuevos votantes latinos están en condiciones de ir a las urnas. Y destacó que “son muy jóvenes o de edad avanzada, y en estados disputados”, como Florida y Arizona.

Es la economía, estúpidos



Por primera vez en casi 250 años de historia, los inmigrantes latinos pueden ser claves a la hora de elegir al próximo presidente. Y su tradicional simpatía por los candidatos demócratas no está garantizada en 2024.

Por primera vez en casi 250 años de historia, los inmigrantes latinos pueden ser claves a la hora de elegir al próximo presidente. Y su tradicional simpatía por los candidatos demócratas no está garantizada en 2024. Según la Encuesta Anual de Opinión Pública Hispana, muchos empiezan a optar por no afiliarse a ningún partido, lo que perjudicaría a los demócratas. Y además, en los últimos cuatro años el respaldo de los latinos a Biden pasó de un 67 % en 2020 a un 53 % hoy. Mientras tanto, Trump ha crecido en este segmento del 29 % al 33 %.

Por eso, en el comando electoral republicano quieren pescar en aguas ajenas, tanto entre los votantes afros como entre los latinos. Lo reconoció el polémico gurú del trumpismo, Steve Bannon, en su discurso durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre de la derecha mundial que tuvo lugar este año en Washington. Allí, Trump compartió cartel con dos “estrellas” latinoamericanas: los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei.

“Estamos viendo encuestas que dicen que los latinos no están satisfechos con las políticas de Biden, y es una oportunidad grande para ganarse su confianza”, declaró Mercedes Schlapp, organizadora de la CPAC, para explicar la invitación a los dos mandatarios hispanos a un acto electoral en Estados Unidos, un hecho sin precedentes.

Una semana después Trump, que se había abrazado efusivamente con el argentino en la CPAC, volvió a elogiarlo públicamente: “A Milei lo amo porque él me ama”, exclamó. Y recordando su célebre frase “Make America Great Again” (MAGA), agregó: “MAGA es el mayor movimiento del mundo, incluso Argentina es MAGA”.

La migración ilegal preocupa hoy a los estadounidenses más que ningún otro tema, según una reciente encuesta de Gallup. Sin embargo, a los latinos los desvela más el comportamiento de la economía, según otro sondeo.

Michael Shifter, expresidente del foro político Diálogo Interamericano, minimiza sin embargo la influencia que Milei puede tener en la campaña republicana. “La población argentina en Estados Unidos no tiene peso político electoral”, dice. Y algo similar afirmó de Bukele: “La población salvadoreña sí es significativa, pero está concentrada en tres lugares: Washington DC, Los Ángeles y Nueva York. Y esas tres áreas son demócratas, o sea que Biden tiene una ventaja muy fuerte. Es casi imposible que Trump gane en esos lugares”.

La migración ilegal preocupa hoy a los estadounidenses más que ningún otro tema, según una reciente encuesta de Gallup. Sin embargo, a los latinos los desvela más el comportamiento de la economía, según otro sondeo. Se trata, paradójicamente, de uno de los logros de la administración Biden, pero sus beneficios parecen no haber llegado a los migrantes que están en los estratos sociales más bajos, con empleos mal pagos, sin acceso a la vivienda y muy afectados por la subida de los precios.

“Si bien la inflación ha disminuido, los precios en la canasta familiar todavía siguen en alza y eso es algo que los estadounidenses experimentan a diario”, analiza Robert Valencia, periodista de #CONNECTASHub de origen colombiano especializado en asuntos públicos internacionales y residente en Estados Unidos. Y para explicar el cambio de tendencia del voto latino en contra de Biden, agrega: “Aunque los números a nivel macroeconómico pueden registrar una cosa, otro es el sentir del ciudadano de a pie que encuentra que sus productos básicos siguen al alza. Eso es tal vez lo que ha afectado a Joe Biden y ha aumentado el favoritismo de Donald Trump”.

En definitiva, como dice Valencia, “siempre ha sido la economía el factor principal de una elección presidencial. Eso fue exactamente lo que le pasó a Trump en el 2020, que por la pandemia hubo un problema en la economía y Biden fue el ganador”.

El sábado 2 de marzo se publicó una nueva encuesta sobre intención de voto, que confirma el favoritismo de Trump para volver a la presidencia. En ella el republicano obtiene 48 % de las preferencias, contra 43 % de Biden (con 10 % de indecisos). Una posible explicación del mal pronóstico para la reelección de este último: la mayoría de los encuestados considera que la economía no va bien.

Un voto heterogéneo

Si bien un votante cubano, nicaragüense o venezolano puede votar republicano en el sur de Florida, hay votantes en otras partes de Estados Unidos —mexicanos, puertorriqueños, dominicanos en California, en Nueva York, en Illinois— que pueden votar demócrata.

Tanto Shifter como Valencia reconocen que el voto de origen latino (donde entran tanto los inmigrantes como sus hijos de primera y segunda generación) es cada vez más relevante en el país del norte por su creciente peso demográfico. Una proyección de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que para 2060, 1 de cada 4 norteamericanos tendrá origen latino.

Sin embargo, hay que aclarar que no se puede tratar a los latinos como un grupo monolítico. Porque, como en cualquier otro segmento poblacional, hay marcadas diferencias ideológicas entre ellos. Ecio y Daniela lo demuestran con claridad.

“Si bien un votante cubano, nicaragüense o venezolano puede votar republicano en el sur de Florida, hay votantes en otras partes de Estados Unidos —mexicanos, puertorriqueños, dominicanos en California, en Nueva York, en Illinois— que pueden votar demócrata”, agrega Valencia. Y completa con un caso puntual: “En el sur de Texas hay un sector, el llamado Valle Grande, donde hay una gran población mexicana que en 2020 era netamente demócrata, pero que prefirió votar por Donald Trump. Eso habla de que no necesariamente el hispano tiene una lealtad absoluta con un partido”.

Dennis González reconoce que históricamente “los votantes latinos han apoyado abrumadoramente a los candidatos demócratas”, pero que “cada elección está determinada en parte por los indecisos”. Como ejemplo, citó los últimos comicios legislativos de 2022, donde los latinos mayores de 40 años apoyaron a los candidatos demócratas al Senado en un 60 %, cifra que trepó al 67 % en los menores de 40 años.

Sin embargo, mientras la participación de los hispanos mayores de 40 años se situó en 46 % (cercana al promedio general), la de los menores de 40 años fue de solo 24 %.

Pero nadie duda de la trascendencia del voto latino en las próximas elecciones. El más reciente informe del fondo educacional Naleo pronostica un aumento de 6,5 % en las cifras de participación frente a 2020, muy por encima del voto no hispano, que crecería solo 1,5 %. “Proyectamos que la participación de los votantes latinos en 2024 será coherente con el crecimiento a largo plazo, con la tendencia de que al menos la mayoría de los que tienen edad de votar lo hagan en las elecciones presidenciales en noviembre”, dice el documento publicado en febrero.

Los comandos de las campañas empiezan a mirar con ojos más abiertos a esa comunidad de casi 40 millones de ciudadanos. En el centro está el otro tema que más preocupa a los estadounidenses: la inmigración ilegal, pero con actitudes radicalmente diferentes.

Por eso los comandos de las campañas empiezan a mirar con ojos más abiertos a esa comunidad de casi 40 millones de ciudadanos. En el centro está el otro tema que más preocupa a los estadounidenses: la inmigración ilegal, pero con actitudes radicalmente diferentes.

Por un lado, Biden abraza desde el discurso a los cientos de miles de desesperados que llegan a la frontera con México, aunque sin darles refugio ni lograr contenerlos en sus países de origen. Por su parte, Trump no pierde oportunidad para insultarlos y acusarlos de todos los males de la humanidad, mientras se abraza con Milei y Bukele, presidentes de países de donde provienen algunos de esos migrantes.

En este contexto en que la economía del país parece ir bien a pesar de la inflación que afecta al día a día de la gente, y en medio de un duro debate por la imparable inmigración ilegal, los latinos en Estados Unidos jugarán un rol clave para elegir al próximo presidente. Y aunque solo se espera que vayan a votar 17,5 millones de ellos, en el intrincado sistema electoral del país pueden en cualquier momento inclinar la balanza en estados como Florida, donde Trump es una vez más el favorito. Y si eso se confirmara, el republicano podría reformular su frase: “Make Latin America Great Again”.

AUTOR: LEONARDO OLIVA (*)

CONNECTAS (**)

(*) Periodista argentino. Miembro de la Mesa Editorial de ‘Connectas’. Licenciado en Comunicación Social. Fue editor en diario ‘Los Andes’. Desde 2012 es docente de periodismo en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

(**) Connectas es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas.