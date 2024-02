Trump comparece nuevamente en tribunal de Nueva York por caso de soborno a actriz porno

El expresidente estadounidense Donald Trump debe comparecer este jueves en un tribunal de Manhattan, en una vista en la que se espera que el juez fije la fecha del juicio por el caso de los pagos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, en plena campaña electoral para volver a la Casa Blanca.

Si el juez de origen colombiano Juan Merchan desestima el último recurso de los abogados del multimillonario republicano, y mantiene la fecha del 25 de marzo para el inicio del juicio, será el primer expresidente de Estados Unidos que se siente en el banquillo de la justicia penal.



Hasta ahora, los numerosos frentes legales que enfrenta el expresidente no han socavado su popularidad, y las encuestas le dan favorito en un posible duelo contra el actual mandatario Joe Biden en noviembre.



De 77 años, Trump tiene previsto asistir a la vista este jueves a las 9:30 locales en el Tribunal de Distrito de Manhattan.



Stormy Daniels.

El multimillonario está acusado de 34 cargos relacionados con el pago, en 2016, de 130.000 dólares a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que se remonta a 2006 y que el político siempre ha negado.



Los pagos en sí no son ilegales, pero

Trump los anotó como "honorarios jurídicos" en las cuentas de su empresa, la Trump Organization.



Asimismo, según documentos judiciales, el magnate compró el silencio de terceros al menos dos veces más.



Pagó 30.000 dólares a un portero de la Torre Trump que afirmaba tener información sobre un hijo del magnate fruto de una relación extramatrimonial, y otros 150.000 a una mujer que aseguraba tener un romance con el expresidente.

Trump se declaró no culpable de los cargos en su contra el 4 de abril del año pasado y se dice víctima de una "caza de brujas" para impedir que vuelva a la Casa Blanca.



El expresidente estadounidense Donald Trump se sienta a la mesa con su equipo de defensa en el Tribunal Penal de Manhattan en Nueva York.

El multimillonario no ha escatimado críticas al juez Merchan, que ya instruyó en 2022 otro caso contra la empresa familiar por fraude fiscal. "Me odia", dijo en su plataforma Truth Social.



Los expertos no creen que a la fiscalía le sea fácil demostrar las acusaciones que pesan sobre el expresidente, por lo que resulta incierto que pueda ser condenado a una pena de cárcel.



El viernes, además, está previsto el anuncio de la multa que le impondrá el juez Arthur F. Engoron, que instruyó otro caso por fraude fiscal, y que podría elevarse a 370 millones de dólares como reclama la fiscalía, que se sumarían a los más de 80 millones que fue condenado a pagar recientemente por difamar a una escritora que lo acusó de violarla en la década de los 90.



Trump se enfrenta a 91 cargos en cuatro casos penales por presuntamente haber intentado anular la victoria de Joe Biden, haberse llevado documentos ultrasecretos cuando se fue de la Casa Blanca y por pagos sospechosos para comprar el silencio de una actriz porno.

El presidente y el expresidente de Estados Unidos.

En uno de los procesos más graves, se le acusa de conspiración para defraudar a Estados Unidos y de obstruir la validación de la vitoria de Biden en el Congreso el 6 de enero de 2021.



Ese día Trump arengó a sus seguidores, que acto seguido se dirigieron hacia el Capitolio, donde irrumpieron y saquearon el edificio retrasando la certificación, antes de ser finalmente expulsados.

En ese caso, esta semana, el expresidente pidió a la Corte Suprema que suspenda un fallo de un tribunal inferior que le negó inmunidad penal. Un tribunal de apelaciones desestimó el 6 de febrero la inmunidad penal de Trump, reabriendo la posibilidad de juzgarlo en Washington por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, en las que el republicano perdió frente al presidente demócrata Joe Biden.



La apelación deja el destino de Trump en manos de la Corte Suprema cuando faltan nueve meses para las elecciones, en las que probablemente vuelva a competir por segunda vez con Biden.

