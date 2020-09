Fuerte cruce de insultos: Joe Biden llamó 'payaso' a Donald Trump

Este martes se llevó a cabo el primer cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El debate, que tuvo un tono beligerante y combativo, estuvo marcado por algunos insultos entre los aspirantes.



El actual presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó al hijo de Biden de corrupción. "¿Por qué la mujer del alcalde de Moscú le dio a su hijo (Hunter) 3,5 millones de dólares? ¿Qué hizo para merecer eso?", preguntó el mandatario. Luego agregó: "No quiere contestar porque sabe que sé la verdad, su postura ha sido completamente clara".



Ante las acusaciones, y después de las múltiples interrupciones, Biden aseguró que lo dicho por Trump es "mentira". "Bueno, es difícil hablar con este payaso. Discúlpeme", aseguró durante el debate.



Asimismo, el exvicepresidente señaló: "Esto no es sobre mi familia o su familia, esto es sobre su familia, el pueblo estadounidense". Mirando a la cámara, el candidato puntualizó en que Trump "no quiere hablar de lo que necesitan".



En una segunda oportunidad, Trump agitó las sospechas de corrupción sobre Hunter Biden en otro momento del debate cuando dijo que "fue expulsado del Ejército, fue expulsado sin honor". Biden protestó que eso no era cierto.



El demócrata subrayó por su parte que su hijo "tuvo, como mucha gente, un problema con las drogas. Lo ha superado, lo ha solucionado. Ha trabajado en ello y estoy orgulloso de él", afirmó.



La discusión sobre Hunter Biden que inició el actual presidente de EE. UU. se acabó con la intervención del moderador, el periodista Chris Wallace, quien solicitó hablar sobre otros asuntos de interés y avanzar en el debate.

EFE