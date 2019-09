Trump trina en español para arremeter contra inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uso la red social Twitter para enviar un trino en español, en el que arremetió contra los inmigrantes, quienes han vuelto a ser un centro de ataque del mandatario que busca la reelección en las elecciones del 2020.

Justo en el 2016, Trump lanzó su campaña presidencial atacando a los migrantes y en particular arremetió contra los mexicanos, a quienes llamó "violadores y criminales", una postura que fue fuertemente criticada desde varios sectores en EE. UU., particularmente desde el partido demócrata.



(Le puede interesar: Un negociador de rehenes, el remplazo de Bolton en la Casa Blanca).

De hecho, durante una visita a un tramo de la valla fronteriza erigida en Otay Mesa (sur de California), el mandatario estadounidense insistió este miércoles en la necesidad de un tramo de unas 500 millas (más de 800 kilómetros) de muro fronterizo para atajar lo que considera "una tremenda emergencia nacional", que supone el tráfico de drogas y personas, y que solo podrá ser contenida con la construcción del

muro y "cuando los traficantes de personas no puedan atravesarlo".

GREAT progress on the Border Wall! pic.twitter.com/TvOYxgsBSv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2019

Justo después de su visita Trump tuiteó una imagen en la que aparece el concreto a sus espaldas y un mensaje en español. "No más falso asilo. No más detener y soltar. No más entrada", reforzando así los comentarios que ha hecho antes en torno a los "criminales" que toman ventaja de la política migratoria de asilo humanitario estadounidense.

(Lea también: ¿Por qué se están imponiendo las duras medidas migratorias de Trump?)

En su gira por California, Trump volvió al mismo sitio que visitó en 2018 para observar los ocho prototipos del nuevo muro que durante su campaña electoral prometió construir en las más de 2.000 millas (más de 3.200 kilómetros) de frontera con México.



El proyecto de los prototipos rebasó los 3 millones de dólares y finalmente fueron demolidos en febrero de este año sin que ninguno fuera seleccionado. No obstante, la valla fronteriza en San Diego comenzó a ser reemplazada en junio de 2018 por un nuevo muro metálico de entre 18 y 30 pies (entre 5 y 9 metros) de altura, casi el doble que el tramo anterior, por un costo de 147 millones de dólares.



Asimismo, Trump señaló que las características del nuevo muro en esta área hacen más difícil el ingreso de personas porque no es fácil de escalar ni de cortar. Antes de irse, el presidente estadounidense firmó una de las columnas del muro durante su recorrido



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con Efe