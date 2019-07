Trump se reúne con presidente francés para tratar tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversó este lunes con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre las controversias relacionadas con el programa nuclear de Irán, según informó la Casa Blanca.

Los dos líderes "conversaron sobre los esfuerzos en curso para garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear y para acabar con el comportamiento desestabilizador de Irán en Medio Oriente", dijo el gobierno estadounidense en un comunicado.



En medio de un clima de tensiones, Teherán anunció este lunes que empezó a enriquecer uranio a más del 4,5 por ciento, por encima del límite fijado en el acuerdo internacional de 2015 sobre su programa nuclear.



Francia, una de las partes del acuerdo del que se retiró EE. UU., advierte del riesgo de una salida de Irán del acuerdo de Viena, lo que, según ese gobierno, lo podría volver obsoleto, pues la comunidad internacional ya no podría monitorear las actividades de enriquecimiento de la república islámica.

EL presidente de Irán ,Hasan Rohaní (i.), instó a los Estados europeos a continuar con el acuerdo de 2015 y a permitir que la economía del país no sufra las sanciones de EE . UU. Foto: AFP

Macron decidió enviará a Irán a su asesor diplomático Emmanuel Bonne este martes y miércoles para reunirse con las autoridades y trabajar en una desaceleración de las tensiones.



Por su parte, Washington aplica una estrategia de "máxima presión" sobre Teherán, mediante el refuerzo de sus severas sanciones económicas.

"Esta mañana Irán superó el umbral del 4,5 por ciento en el enriquecimiento de uranio", según Behruz Kamalvandi, el portavoz de la organización iraní de energía atómica



"Este grado de pureza es perfectamente suficiente para las necesidades del país en combustible para la central nuclear" de electricidad, prosiguió Kamalvandi.



"Los inspectores del OIEA verificaron el 8 de julio que Irán enriqueció uranio por encima del 3,67 por ciento", indicó un vocero del organismo .

Behruz Kamalvandi, el portavoz de la organización iraní de energía atómica, aseguró que la República Islámica empezó a enriquecerse de uranio a más del 4,5 por ciento. Foto: AFP

Estos niveles están lejos del 90 por ciento necesario para la fabricación de una bomba atómica, pero debilita aun más el acuerdo de Viena, en riesgo desde la retirada unilateral de EE. UU. en mayo de 2018 y el restablecimiento de las sanciones económicas estadounidenses contra Teherán.



Según Ali Akbar Velayati, consejero del guía supremo iraní, las necesidades del país para sus "actividades (nucleares) pacíficas", o sea la alimentación en combustible de su única central eléctrica atómica corresponden uranio enriquecido en 5 por ciento.



Como respuesta a esa decisión de Washington, Teherán anunció el 8 de mayo que empezaría a liberarse de algunos compromisos asumidos en Viena, para forzar a las otras partes del acuerdo (Alemania, China, Francia, Reino Unido y Rusia) a ayudarlo a contener las sanciones estadounidenses que asfixian su economía.

Irán dio a conocer el 8 de mayo de este año que empezaría a liberarse de algunos compromisos asumidos en Viena si las demás partes del acuerdo no asumen sus compromisos. Foto: Hamed Malekpour / AFP

Asegurando estar muy "preocupada" por los últimos anuncios iraníes, la Unión Europea instó "encarecidamente a Irán a detener y revertir todas las actividades que sean incompatibles con los compromisos contraídos" en el acuerdo nuclear de Viena.



Este lunes, Abas Musavi, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, advirtió a Europa para que no contribuya a una escalada de tensión como respuesta.



"Si Francia, Reino Unido y Alemania, partes del acuerdo nuclear iraní, se "comportaran de manera extraña e inesperada entonces saltaríamos todas las etapas siguientes [del plan de reducción de los compromisos] y ejecutaríamos la última", declaró Musavi.

El canciller iraní Mohammad Javad Zarif reiteró que las acciones de Irán sólo podrían revertirse si los europeos cumplen con su parte.



"Como se vuelve cada vez más claro que no habrá un mejor acuerdo, extrañamente urgen a Irán a cumplir por completo. Hay una salida", tuiteó.



Reino Unido y Alemania exhortaron el domingo a Teherán a que revoque su decisión, y Francia expresó su "gran preocupación" y pidió a Irán cesar toda actividad "no conforme" con el acuerdo.



Con relación a si una salida del acuerdo de Viena y del Tratado de no proliferación nuclear (TNP) estaban sobre la mesa, Mousavi reiteró: "todas las opciones, incluso esa, son posibles en el futuro, pero no se ha tomado ninguna decisión".

China y Rusia, también partes del acuerdo nuclear iraní, reaccionaron igualmente a los últimos desarrollos.



En Pekín, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores estimó que "la presión máxima de EE. UU. sobre Irán (es) la fuente de la crisis nuclear iraní".



Pero Rusia, aliado de la República islámica, pidió a Irán "no ceder a las emociones" y respetar "las disposiciones esenciales" del acuerdo pese la presión de Washington.



AFP