Trump se burla de profesora que denunció en el Senado abuso sexual

El presidente estadounidense, Donald Trump, se burló abiertamente la noche de este martes de la mujer que acusa a su candidato a la Corte Suprema de agresión sexual, ironizando sobre el hecho de que no recuerda detalles del día en que ocurrió el presunto ataque.



"'¿Cómo llegaste a casa?' No recuerdo. '¿Cómo llegaste allí?' No recuerdo. '¿Dónde estaba el lugar?' No recuerdo. '¿Cuántos años atrás fue?' No sé. No sé. No sé", dijo Trump, remedando el testimonio que la profesora Christine Blasey Ford brindó la semana pasada ante un comité del Senado.

"'Pero tomé una cerveza. Eso es lo único que recuerdo'. Y la vida de un hombre está hecha jirones. La vida de un hombre está destrozada", agregó el mandatario, durante un mitin de campaña en Mississippi.



Michael Bromwich, abogado de Blasey Ford, denunció en Twitter -poco después de las declaraciones de Trump- el ataque contra su cliente tildando de "vil y desalmado" lo dicho por el mandatario.



Trump ha mantenido un apoyo tenaz a su candidato Brett Kavanaugh, pese a las acusaciones de Ford sobre que la toqueteó e intentó quitarle la ropa durante una fiesta de estudiantes en la década de 1980. "Son tiempos muy, muy aterradores para los jóvenes en EE. UU., donde uno puede ser (considerado) culpable de algo que uno puede no serlo", había dicho Trump más temprano a la prensa en la Casa Blanca.

Dudas sobre la investigación

En tanto, los abogados de dos de las mujeres que acusaron de abusos sexuales a

Kavanaugh dijeron este martes que el FBI no está entrevistando a sus testigos ni siguiendo las guías que podrían respaldar sus testimonios.



Los abogados de Blasey Ford dijeron en una carta dirigida al FBI que los agentes todavía no la han contactado sobre sus acusaciones contra Kavanaugh.



La confirmación de Kavanaugh por el Senado, tras ser nominado por

Trump, genera controversia y atiza el clima electoral previo a las elecciones legislativas de noviembre.



Su nombramiento a un cargo vitalicio en la Corte Suprema dejaría en minoría durante años a los jueces progresistas o moderados en esta jurisdicción que dirime asuntos como el derecho al aborto, a portar armas de fuego y los derechos de las minorías.



Ahora, los republicanos tienen una mayoría en el Senado de 51 escaños, frente a 49 demócratas, una situación que podría cambiar tras las elecciones, por lo que la fecha de la votación para confirmar a Kavanaugh -que depende de la investigación- es clave.

Bromwich y Debra Katz, ambos abogados de Blasey Ford, también cuestionaron que aparentemente el FBI tomó la decisión de no entrevistar a Kavanaugh, y expresaron una preocupación de que el organismo no esté haciendo un seguimiento a los testigos y la evidencia que se le delegó.



"No hemos recibido ninguna respuesta de nadie involucrado en esta investigación, ni ninguna respuesta a nuestro ofrecimiento de que la doctora Ford sea entrevistada", dijeron en una carta.



En cambio, John Clune, el abogado que representa a Deborah Ramírez, una mujer que acusó a Kavanaugh de abusos mientras estudiaban en la Universidad de Yale, dijo en Twitter que los agentes del FBI entrevistaron a su clienta el domingo.

El letrado también indicó que el organismo aceptó una lista de 20 testigos que pueden corroborar sus acusaciones. Sin embargo, dijo que no tiene constancia de que se esté haciendo un seguimiento del testimonio de Ramírez, que acusa a

Kavanaugh de frotarle los genitales en la cara, de manera forzada, durante una fiesta con mucho alcohol de por medio, también en la década de 1980.



"Aunque no sabemos el estado de la investigación, no estamos al tanto de que el FBI se haya acercado a ninguno de esos testigos", tuiteó Clune. "Nos preocupa que el FBI no esté llevando a cabo -o no se le permita conducir- una investigación seria", agregó.

El juez Brett Kavanaugh, nominado para ocupar un cargo en la Corte Suprema, testificó el pasado jueves frente al Comité Judicial del Senado. Foto: Michael Reynolds. AFP

Excluido de Harvard

La prestigiosa facultad de Derecho de la Universidad de Harvard confirmó que Kavanaugh no impartirá un curso previsto para enero de 2019, titulado "La Corte Suprema desde 2005".



Más de 860 graduados de Harvard habían firmado una carta pidiendo que Kavanaugh, de 53 años, fuese excluido como ponente y como académico de esa prestigiosa facultad.



AFP