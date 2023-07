El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este viernes que mantendrá su candidatura para volver a la Casa Blanca incluso si es declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones penales que se llevan en su contra.



La reacción del exmandatario (2017-2021) y principal candidato del Partido Republicano a los cargos federales y estatales que enfrenta a nivel judicial en medio de su postulación para un segundo mandato en las elecciones de 2024 trasciende un día después de que fiscales federales agregaron tres cargos de delitos graves a la acusación en su contra por su manejo de documentos clasificados.

Cuando el locutor de radio John Fredericks le preguntó si una sentencia desfavorable detendría su campaña, Trump respondió rápidamente: "No, en absoluto. No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo".



Según Trump, "incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma".



Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Trump destacó que presidentes anteriores, incluidos el demócrata Barack Obama (2009-2017) y el republicano George W. Bush (2001-2009), "tomaron documentos" de los archivos de la Casa Blanca, lo que sugiere falsamente que sus predecesores se habían tenido una conducta similar a los presuntos delitos por los que se le acusa a él.

"Nadie ha pasado nunca por esto. Esto es una locura", agregó argumentando que no había hecho nada malo.



El magnate republicano, quien superó dos juicios políticos en el Congreso, fue inculpado por primera vez en el caso de los documentos clasificados el mes pasado.



Según la justicia, es responsable de poner en peligro la seguridad nacional al mantener en su poder información nuclear y de defensa de alto secreto tras dejar la Casa Blanca.



Estos son todos los procesos judiciales contra Trump

Y es que a la espera de que llegue la probable imputación por su responsabilidad en el asalto al Capitolio, el expresidente ve aumentar poco a poco las acusaciones en su contra mientras sigue su carrera a la Casa Blanca y presume de ser el republicano con más opciones.



Trump se convirtió en marzo en el primer exmandatario del país en ser imputado, en ese caso por el presunto pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016 a cambio de su silencio. Con los documentos clasificados llegó la segunda imputación. Y si llega la del Capitolio será la tercera.



Estos no son, en cualquier caso, los únicos procesos en los que el polémico Trump, de 77 años, está envuelto. Tiene varios frentes abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual y puede ver sus objetivos políticos seriamente obstaculizados si es condenado o imputado de nuevo.

El expresidente estadounidense Donald Trump se sienta a la mesa con su equipo de defensa en el Tribunal Penal de Manhattan en Nueva York. Foto: Seth WENIG / POOL / AFP

En el caso de los papeles clasificados, por ejemplo, ya no son 37, sino 40, los cargos que Trump acumula y que se van a juzgar en Florida. No son delitos menores, sino de especial gravedad para el exmandatario.

Esos cargos aumentaron cuando este jueves fiscales federales publicaron la nueva imputación contra el favorito a las primarias presidenciales republicanas de 2024, que será juzgado por este caso en mayo del año que viene.



Los cargos acusan al magnate de actuar junto al coacusado en el caso, el asistente personal Waltine "Walt" Nauta, y al administrador de propiedades Carlos de Oliveira para borrar las imágenes de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago.



El documento de imputación registra una conversación entre de Oliveira y un cuarto empleado, no identificado, en la que el administrador dice que "el jefe" quiere que se borre el servidor.



La nueva acusación fue emitida el mismo día en que los abogados de Trump se reunieron con los fiscales sobre una posible imputación en un caso separado relacionado con los supuestos esfuerzos del exmandatario para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.



¿Qué pasará con el expresidente?

