Trump da nuevo espaldarazo a Duque

Estados Unidos invocó este jueves el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ante ejercicios militares "belicosos" del gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia y tras una convocatoria de la OEA a sus cancilleres.

"Recientes movimientos belicosos de despliegue en la frontera con Colombia por parte de los militares venezolanos así como la presencia de grupos ilegales armados y organizaciones terroristas en territorio venezolano demuestran que Nicolás Maduro no solo es una amenaza para el pueblo venezolano, sino que sus acciones amenazan la paz y seguridad de los vecinos de Venezuela", dijo en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo al activar el TIAR.



Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 km donde Maduro ordenó ejercicios militares hasta el 28 de septiembre con el despliegue de unos 150.000 efectivos y un sistema de misiles ante supuestas amenazas de Bogotá en el marco de renovadas tensiones entre ambos países, que en febrero rompieron relaciones.



El gobierno del presidente colombiano Iván Duque niega cualquier plan contra

Venezuela y llamó a la "serenidad" ante la escalada de tensiones. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, pidió la invocación del TIAR, indicó Pompeo en un comunicado que fue retuiteado por el presidente Donald Trump en la madrugada del jueves.



En una entrevista con la agencia EFE el presidente Donald Trump aseguró que contra Venezuela se tiene una política firme y agregó: "no tienen agua, no tienen comida, no tienen medicina, no tienen nada, así que estamos tratando de ayudar tanto como podamos, también estamos trabajando con Colombia y el líder de Colombia es amigo mío y está haciendo un muy buen trabajo".



Trump finalizó su intervención diciendo que también estaban trabajando de la mano con países como Brasil y que siguen "observando a Venezuela muy de cerca".

EL TIEMPO.COM