¿Trump realmente puede hacer las deportaciones masivas que promete? Esto dice la ley

En su campaña para obtener la candidatura del partido republicano y regresar a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha hablado abiertamente sobre las políticas migratorias que planea llevar a cabo. Una de ellas implica una deportación masiva que afectaría a millones de indocumentados, pero, ¿se trata de una promesa que podría cumplir el mandatario?

Durante su presidencia, Trump estableció una política migratoria de cero tolerancia con la intención no solo de frenar el cruce ilegal de las personas hacia EE. UU., sino de expulsar del país a millones de inmigrantes. En su momento amenazó con deportar a 11'500.000 indocumentados.

En medio de su campaña para volver a la presidencia, Trump está amenazando con llevar a cabo deportaciones masivas de indocumentados, cerrar las fronteras, seguir con la construcción del muro fronterizo y establecer nuevas restricciones a la inmigración ilegal.

Trump está prometiendo que, de la mano del ejército de Estados Unidos, iniciará una campaña de deportaciones masivas. Cabe recordar que en enero de 2017 firmó dos órdenes ejecutivas para considerar un delito la estadía ilegal en el territorio y estableció nuevas prioridades de deportación. Para llevar a cabo su propósito, incluso intentó utilizar aviones y bases militares, según The Washington Post.

La realidad es que en su momento no pudo llevar a cabo sus planes debido a que los tribunales de justicia no se lo permitieron. Además, el Congreso no avaló su estrategia, entre otras razones, debido a que la mayoría consideró que las deportaciones masivas no eran una solución a largo plazo para evitar la inmigración ilegal. Aunque la situación actual es diferente, se han registrado cifras récords de personas inmigrantes en el país norteamericano, por lo que quizá esta vez contará con el apoyo de las cámaras y los tribunales para poner en marcha medidas antiinmigrantes.

Todavía faltan meses de campaña, si es que logra convertirse en el candidato del Partido Republicano. Todavía resta aclarar si sus intenciones de deportaciones masivas aplicarán para todos los extranjeros indocumentados, incluso para aquellos que ya han formado una vida y familia en Estados Unidos, o únicamente para quienes han ingresado ilegalmente al territorio en los últimos tres años.

Facebook Twitter Linkedin

Millones de inmigrantes podrían estar en riesgo de deportación. Foto: AFP

Cuando fue presidente, ¿Donald Trump cumplió sus medidas antiinmigrantes?

La realidad es que durante su presidencia, Donald Trump no pudo hacer mucho en ese sentido. De acuerdo con información dada a conocer por la Corte de inmigración, y retomada por el medio Univisión, la población de indocumentados aumentó de 529.000 a principios de enero de 2017 a más de 1'200.000 en enero de 2021. Incluso durante sus primeros dos años de mandato, la cifra de inmigrantes ilegales creció 11 por ciento, según información del Departamento de Seguridad Nacional.

Como ya se mencionó, en su momento no fue capaz de llevar adelante sus políticas de tolerancia cero debido a un fallo de los tribunales y el Congreso. Sin embargo, datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han dado a conocer que entre 2021, y lo que va del año fiscal 2024, se han registrado más de 7'500.000 detenciones en la frontera con México, y los casos pendientes en la corte de inmigración superan los 3'000.000. Por ese motivo, la situación podría ser diferente, especialmente en el ámbito legislativo, si Trump vuelve a ganar la presidencia.