Donald Trump llamó 'idiota' al epidemiólogo jefe de EE. UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó este lunes "idiota" al principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, y amenazó con despedirle un día después de que ese experto comentara en una entrevista que no le sorprendió "en absoluto" que el mandatario se contagiara de covid-19.



En una llamada con su equipo de campaña electoral a la que tuvieron acceso varios periodistas, Trump reaccionó con furia a una entrevista emitida este domingo por la cadena CBS, en la que Fauci criticó los actos multitudinarios del presidente en plena pandemia y su rechazo a recomendar el uso de mascarillas.

"La gente está cansada del covid. La gente está cansada de escuchar a Fauci y a todos estos idiotas, estos idiotas que no acertaron (en su pronóstico). Cada vez que (Fauci) sale en televisión siempre hay un bombazo, pero sería un bombazo aún mayor si le despido", dijo Trump, según los medios presentes.



"Fauci es un desastre. Si le hubiera escuchado, tendríamos 500.000 muertos" por covid, añadió el presidente, quien después comentó que esperaba que hubiera periodistas escuchando la llamada para difundir lo que había dicho.



Trump insinuó que no se plantea en serio despedir a Fauci por el escándalo que eso supondría, dado que ese especialista lleva 36 años al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. (NIAID, en inglés) y es una institución no partidista, que ha asesorado a seis presidentes estadounidenses.



Sin embargo, la tensión entre ambos ascendió desde que comenzó la pandemia, y Fauci se ha sentido obligado a menudo a matizar o contradecir las declaraciones de Trump durante las ruedas de prensa del equipo de la Casa Blanca contra el coronavirus.

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci. Foto: EFE

En su entrevista de este domingo con el programa "60 minutes" de CBS, Fauci aseguró que no le sorprendió "en absoluto" que Trump se contagiara de covid-19 después de ver el acto en el que nominó en septiembre a una nueva jueza para el Supremo, Amy Coney Barrett, al que asistieron decenas de personas sin mascarilla en la Casa Blanca.



"Me preocupó que fuera a contagiarse cuando le vi en una situación completamente precaria, con la gente abarrotada, sin separación, y en la que casi nadie llevaba mascarilla. Cuando lo vi por la tele, dije: 'Madre mía, no puede salir nada bueno de eso' (...) y acabó siendo un foco de supercontagio", dijo el experto.



El epidemiólogo criticó que Trump "a veces equipara el llevar una mascarilla con una debilidad", pero aseguró que cree que "en el fondo, (el presidente) cree en la ciencia".

También expresó su frustración por el hecho de que la campaña de reelección de Trump incluyera en un anuncio una frase de Fauci, sacada de contexto, en la que el experto parecía alabar la gestión de la pandemia del presidente.



"Yo no respaldo públicamente a ningún candidato político, y nunca lo haré. Y van y me meten en un anuncio de campaña. Me pareció indignante. Yo me estaba refiriendo a otra cosa completamente diferente, al trabajo agotador del equipo" encargado de hacer frente a la pandemia, explicó el funcionario.



EFE

