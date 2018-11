Trump privilegia relación con saudíes pese al asesinato de periodista

Así el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán (MBS) pueda estar vinculado con el brutal asesinato del periodista crítico Jamal Khashoggi en un consulado de Turquía, para el presidente de EE. UU., Donald Trump, su relación comercial con Arabia Saudí es más importante que cualquier otra cosa.

“Bien podría ser que el príncipe heredero tuviese conocimiento de este trágico evento, ¡quizás lo tenía y quizás no! Quizás nunca sepamos todos los hechos relacionados con el asesinato (...) En cualquier caso, nuestra relación es con el Reino de Arabia Saudí, del cual Estados Unidos tiene intención de seguir siendo un socio firme”, aseguró el mandatario en un comunicado.



El asesinato del columnista, quien desapareció tras ser convocado al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre, dañó la imagen del reino saudí y de MBS.



La muerte del periodista, que vivía en EE. UU. y escribía para 'The Washington Post', también puso en tela de juicio la estrategia de la Casa Blanca para hacer del hijo del rey saudí su principal aliado en la inestable región.



Durante semanas, Trump se ha resistido a aceptar pruebas crecientes de la participación del gobierno saudí en el crimen, así como acusaciones de que MBS lo ordenó. Pero luego de que The New York Times informó que la CIA concluyó que el príncipe sí estuvo involucrado, la pregunta era si Trump castigaría a su socio o encontraría una manera de dejar pasar el hecho.



En su declaración, difundida por la Casa Blanca, Trump tomó la última opción, destacando que la relación entre los dos países era más importante que la posible participación de MBS en el crimen.



Trump dijo que tanto el príncipe como el rey “niegan vigorosamente cualquier conocimiento de la planificación o ejecución del asesinato del señor Khashoggi” y enumeró las razones de la alianza estratégica entre Washington y Riad.



Arabia Saudí proporciona ayuda crucial en la lucha contra Irán y el combate contra el “terrorismo islámico radical”, y comprometió 450.000 millones de dólares en contratos de armas estadounidenses y otras inversiones. Además, Riad, primer exportador mundial de petróleo, ha ayudado a mantener bajos los precios del crudo, dijo Trump.



“Estados Unidos tiene la intención de seguir siendo un socio firme de Arabia Saudí para garantizar los intereses de nuestro país, Israel y todos los demás socios de la región”, afirmó.

Trump reconoció la presión del Congreso para que sancione a MBS y tome otras medidas contra los saudíes. “Consideraré las ideas que se me presenten, pero solo si son acordes con la seguridad de EE. UU.”, agregó.



'The Washington Post' respondió que Trump había puesto “las relaciones personales y los intereses comerciales por encima de los intereses estadounidenses”.



Tiempo después de conocerse pruebas sólidas de que Khashoggi había sido asesinado, la Casa Blanca insistió en que era demasiado pronto para saberlo.



El jueves pasado, el fiscal general saudí anunció el arresto de 21 sospechosos del crimen y cargos contra 11, entre ellos cinco que pueden enfrentar la pena de muerte.



Al mismo tiempo, Washington aplicó sanciones contra 17 saudíes involucrados, incluidos dos asesores principales del príncipe. Ni Riad ni Washington mencionaron a MBS.



Por otra parte, los registros de audio en poder del gobierno turco demuestran que los agentes saudíes torturaron durante cuatro minutos al periodista antes de matarlo, aseguró ayer el diario turco Habertürk.



Según el rotativo, las autoridades disponen de grabaciones en que se ve a cuatro agentes agarrar al periodista, porque se le escucha exclamar: “¡Suelten mi brazo! ¡¿Qué creen que están haciendo?!” Sigue una discusión de siete minutos y, luego, una golpiza por más de cuatro.



En una de las grabaciones, las autoridades turcas han identificado las voces de siete hombres, aparte de la de Khashoggi, entre ellos el cónsul Mohamed Otaibi y Maher Abdelaziz Mutreb, asesor del príncipe heredero saudí.

Mutreb dirige a Khashoggi las palabras: “Ahora pagarás, traidor”, según el citado diario. Minutos después se escucha a otro de los atacantes decir: “Es un poco raro vestir la ropa de un hombre al que matamos hace 20 minutos”, según Habertürk.

Revés para nueva política migratoria

La política migratoria del presidente Donald Trump sufrió un nuevo revés en tribunales, después de que un decreto del mandatario para restringir el derecho de asilo fue bloqueado por un juez, mientras miles de inmigrantes avanzan hacia la frontera sur del país.



Un juez federal de California suspendió el decreto firmado el 9 de noviembre por Trump que rechazaba toda solicitud de asilo de personas que hubieran cruzado de forma ilegal la frontera.



La orden temporal emitida por un juez tiene alcance nacional y regirá hasta que la corte se pronuncie al respecto, para lo cual el magistrado fijó una primera audiencia el 19 de diciembre. El juez actuó en respuesta a una demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos civiles, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (Aclu), que celebró la decisión.