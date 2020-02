Trump pide al Congreso más de 400 millones de dólares para Colombia

La administración del presidente Donald Trump pidió este lunes al Congreso estadounidense US$ 420 millones de dólares (aprox.) para entregar a Colombia en el año 2021.



El monto solicitado al legislativo, que hace parte de su propuesta de presupuesto para el año entrante, son unos US $ 38 millones menos que los recursos que aprobó el Congreso el año pasado para invertir en el país en este 2020. Es decir un 8 por ciento de recorte.



(Lea también: EE. UU., 'complacido con incremento de erradicación' en Colombia)

Aún así, el montó requerido por Trump es superior al que el mismo había pedido el año pasado cuando plantó gastarse en Colombia solo US$ 344 millones de dólares (US $74 millones menos que lo que ahora pide para el 2021). El Congreso, a través de su proceso legislativo, fue el que terminó elevando esa cifra a casi US 450 millones, que son los autorizados para este año.



`El recorte propuesto, además, es muy inferior al recorte general que el presidente pidió para el presupuesto del Departamento de Estado (de donde salen los fondos para Colombia) y que es del 22 por ciento.



(Le puede interesar: Elecciones, una pelea que Trump arrancó ganándoles a los demócratas)

El grueso del dinero está dividido en dos grandes componentes: ayuda para el desarrollo y recursos para la lucha contra el narcotráfico FACEBOOK

TWITTER

El grueso del dinero está dividido en dos grandes componentes: ayuda para el desarrollo, y otros programas de corte social y recursos para la lucha contra el narcotráfico, los militares y el fortalecimiento de la justicia. A grandes rasgos, el presupuesto del presidente le recortó unos US $20 millones a cada uno de estos sectores.



Como ha sucedido en años pasado, esta cifra termina siendo solo un punto de partida que luego es modificada por el Congreso. Sin embargo en esta ocasión lo propuesto es más cercano a lo que el Congreso aprobó para los años 2018 (436 millones), 2019 (422 millones) y 2020 (449 millones).



Estos fondos solicitados no incluyen la asistencia adicional que viene recibiendo Colombia para mitigar el impacto de la crisis migratoria de Venezuela y que en 2019 y 2020 ha sido superior a los US $ 150 millones.

Tampoco la partida que anualmente se gasta el Departamento de Defensa en el país y que en promedio es de unos US $ 55 millones.



Pero si se suman, la ayuda anual de EE. UU. -si el Congreso preserva la solicitud de Trump- podría llegar a por lo menos US$ 620 millones en el 2021.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

​WASHINGTON

En Twitter: @sergom68