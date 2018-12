'Debería ir a prisión a cumplir sentencia completa': Trump a exabogado

El presidente de EE. UU., Donald Trump, sugirió este lunes que su exabogado Michael Cohen, quien colabora con la Fiscalía especial en la investigación de la trama rusa, debe cumplir una pena de prisión. "Mintió para este resultado (la reducción de una posible condena) y debería, en mi opinión, cumplir una sentencia entera y completa", aseguró Trump en su cuenta de Twitter.

Trump acusó a Cohen de inventar historias sobre sus negocios con Rusia con el fin de reducir su sentencia por múltiples cargos de evasión fiscal, fraude financiero y violaciones de financiamiento de campañas, que el exasesor del mandatario reconoció en agosto en un tribunal federal de Nueva York.

Por otra parte, el mandatario elogió a otro exasesor, Roger Stone, por negarse a declarar en su contra en la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que busca determinar si hubo o no colusión entre la campaña del magnare republicano y agentes rusos con el fin de perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Michael Cohen se declaró culpable en una corte en Manhattan de violar las leyes financieras de campañas. Foto: Reuters

La semana pasada, Cohen admitió que mintió en su testimonio sobre los contactos con poderosas figuras de Moscú con miras a la construcción de una Torre

Trump en Moscú, que finalmente no se concretó.



Esos contactos, incluso con un alto asesor del presidente Vladimir Putin, continuaron durante la primera mitad de 2016, después de que Trump ya había conseguido la nominación republicana para competir por la presidencia, dijo Cohen.



Esto contradice las afirmaciones de Trump de que no hubo trato con los rusos después de 2015. Los abogados de Cohen pidieron el viernes pasado que su cliente no pase más tiempo en la cárcel, destacando su cooperación con la extensa investigación de Mueller.

'Manipulación de testigos'

Cohen, uno de los antiguos asesores más cercanos al magnate inmobiliario y un alto ejecutivo de la Organización Trump, se ha convertido en un testigo clave en la pesquisa de Mueller sobre si la campaña de Trump se alió con los rusos en 2016.



Su revelación ante el tribunal de que Trump y su familia fueron informados sobre los contactos para construir una Torre Trump en Moscú aumentó la presión sobre el presidente estadounidense.



Trump, quien ha tildado repetidamente a la investigación de Mueller como una "ilegal caza de brujas", acusó este lunes al fiscal especial de obligar a los testigos decir mentiras para perjudicarlo.



"Bob Mueller (que es un hombre muy diferente de lo que la gente piensa) y su banda fuera de control de demócratas iracundos no quieren la verdad, solo quieren mentiras. ¡La verdad es muy mala para su misión!", escribió Trump en Twitter.

El presidente comparó a Cohen con Stone, quien también es investigado por Mueller sobre su posible papel en los vínculos con los rusos durante la campaña. En una entrevista con 'ABC News' el domingo, Stone, un veterano consultor político republicano, negó cualquier acto inapropiado y dijo que nunca daría pruebas contra

Trump, con quien ha trabajado durante cuatro décadas.



Trump afirmó en Twitter que los comentarios de Stone muestran que "no será forzado por un fiscal delincuente y fuera de control para inventar mentiras e historias sobre el Presidente Trump". "Es bueno saber que algunas personas todavía tienen agallas", apuntó.



Expertos jurídicos dijeron que Trump podía ser acusado de obstrucción de la justicia al usar su posición para influir en los testigos. "Esto realmente se parece a la manipulación de testigos (...) El hecho de que se haga abiertamente no es una defensa", dijo Neal Katyal, abogado constitucional y exfiscal general interino del Departamento de Justicia.



AFP y EFE