Trump apela ante el Supremo de Estados Unidos su expulsión de las primarias en Colorado

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) recurrió este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de expulsarlo de las primarias republicanas en ese estado, indicó el diario The Washington Post.



Su equipo legal presentó el recurso ante el Supremo estadounidense un día después de apelar ante el Tribunal Superior de Kennebec una decisión similar en Maine.



En ambos estados se consideró que el exmandatario y de nuevo candidato electoral no se puede postular a un segundo mandato en la Casa Blanca en virtud de la sección 3 de la Enmienda XIV de la Constitución, por haber participado en una "insurrección".



El veto del Supremo de Colorado fue anunciado el 19 de diciembre. Fue una decisión sin precedentes y relacionada con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar mientras se certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump.



El expresidente Donald Trump llega a una audiencia de lectura de cargos en la Corte Suprema del Estado de Nueva York el 4 de abril de 2023 en la ciudad de Nueva York. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images

Posteriormente, el 28 de diciembre, Maine se convirtió en el segundo estado en descalificar a Trump. En este caso, la decisión fue tomada por la secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, que es la autoridad encargada de organizar las elecciones en esa circunscripción.



Los abogados de Trump argumentaron ayer sobre Maine que la decisión de Bellows fue "el producto de un proceso infectado por la parcialidad y la falta generalizada del debido proceso", así como que "es arbitraria, caprichosa" y que "no está respaldada por pruebas sustanciales en el expediente".



La sección 3 de la enmienda XIV estipula que no podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, (...) quien habiendo jurado previamente defender la Carta Magna haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a enemigos del país.



El párrafo no menciona explícitamente el cargo de presidente, pero en el sistema federal estadounidense cada estado es responsable de organizar los comicios, incluso los presidenciales, y tiene así la potestad de expulsar a un candidato aunque este no haya sido imputado, restándole apoyos en la contienda general.



Tanto en Maine como en Colorado las primarias tendrán lugar el próximo 5 de marzo, día conocido como supermartes porque más de una decena de estados republicanos y demócratas celebran simultáneamente primarias para escoger qué candidato les representará en las presidenciales.

