El circo mediático de la primera 'cumbre de redes sociales' de Trump

Este jueves la Casa Blanca celebró la "Cumbre de la de las redes sociales", un evento para celebrar el uso de herramientas digitales donde el presidentde Donald Trump ofreció un discurso transmitido de forma gratuita en Internet.



A pesar de las constantes críticas del presidente contra las principales de redes por "censurar las voces de los estadounidenses", esta parecía ser una vía de reconciliación con grandes empresas como Google, Facebook y Twitter.



Sin embargo, ninguna de ellas fue invitada, en cambio, entre los asistentes resaltaron figuras de extrema derecha estadounidense.

Aunque no se ha hecho pública una la lista oficial de participantes, algunas personalidades exhibieron su participación en Twitter, entre ellos: Bill Mitchell, un profesor de economía reconocido por difundir teorías de conspiración por Twitter; Robert Bluey, un blogger y periodista conservador; Lila Rose, una reconocida activista en contra del aborto; y James O'Keefe un activista político que publica vídeos en Internet -criticados por tergiversar la información-.

De la reunión no se sabía mucho más. Sin embargo, en una declaración Reuters señaló que la Casa Blanca posicionó este evento como un seguimiento de una encuesta en línea lanzada por la administración en mayo, que incita a que las personas informen de "sospechas de sesgo político" en redes sociales.



Y, por supuesto, un medio para afianzar las alianzas conservadoras del presidente en vísperas de las elecciones de 2020.



Trump, que tiene cerca de 61 millones de seguidores en Twitter y ha acusado en múltiples ocasiones a la empresa de "complicarme mucho más a mí hacer llegar el mensaje" y de "discriminarlo" a él y a muchos de sus seguidores.

Y durante el evento, Trump aumentó la tensión con los gigantes de las redes sociales cuando insinuó que impondrá nuevas regulaciones a esas empresas para poner fin a la "colusión" entre ellas y sus oponentes demócratas. "Los principales grupos tecnológicos no deben censurar las voces de los estadounidenses", dijo.



Durante el discurso también denunció lo que por mucho tiempo ha considerado como "deshonestidad" y "parcialidad" de los gigantes de Silicon Valley. "La gente viene a mí y me dice: señor presidente, no podemos seguirle" en las redes sociales, dijo frente a militantes conservadores que comparten con él la visión de que las redes sociales discriminan las opiniones conservadoras en sus plataformas.

Además, el evento se dio en medio de otra polémica declaración de Trump, pues, aunque desistió de incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de la población de 2020 -una medida que se tildó de discriminatoria y racista-, el presidente confirmó el que comenzará una operación masiva para deportar a migrantes irregulares.



"Ellos vinieron de forma ilegal", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Van a sacar a la gente y llevarlas de vuelta a sus países", explico.



Redacción internacional

*Con información de agencias