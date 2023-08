La justicia de Georgia inculpó a última hora del lunes al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que hace campaña para volver a la Casa Blanca, y a otras 18 personas por presuntamente haber intentado alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado del sur.



Georgia, según la acusación, se erigió en un lugar clave en los esfuerzos del entonces presidente por aferrarse al poder, pues fue el estado donde se registró la victoria más ajustada del demócrata Joe Biden frente a Trump. Biden ganó en ese estado por apenas 11.779 votos de diferencia, con el 49,5 por ciento del escrutinio a su favor.

Así, el origen del caso es la llamada que hizo el líder republicano en enero de 2021 al secretario de Estado estatal, Brad Raffensperger, a fin de presionarlo para “encontrar” los votos suficientes para revertir el resultado de los comicios en ese estado, algo a lo que el funcionario se negó.



Tras meses de pesquisas, un gran jurado reunido en Atlanta aprobó en la noche del lunes la inculpación después de que los testigos convocados por la fiscalía declararon durante toda la jornada. Junto a Trump fueron imputadas otras 18 personas, entre ellas su exabogado personal y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani y su exjefe de gabinete Mark Meadows.



Según el documento de acusación, de casi 100 páginas, el expresidente se enfrenta a 13 cargos, entre los que se incluye solicitar a un cargo público violar su juramento, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.



Fani Willis, la fiscal del caso. Foto: AFP

Pero el principal cargo sobre el que descansa la imputación es el de violar la ley contra organizaciones corruptas de Georgia, pues la fiscal Fani Willis señala al expresidente de emerger como el líder de una organización criminal que tenía la finalidad de revertir los resultados electorales en Georgia.



“La acusación formal alega que, en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial de Georgia”, señaló la fiscal, que aseguró que su intención es que los 19 acusados sean juzgados en los próximos seis meses.



Al respecto, los abogados Norman Eisen y Amy Lee Copland explicaron en un artículo en el New York Times que "Willis los une a todos imponiendo un cargo contra Trump y cada uno de los otros 18 acusados" bajo la Ley RICO, usada normalmente contra el crimen organizado, y acusa al expresidente y a sus cómplices "de funcionar como una pandilla criminal".



Trump se enfrenta a 91 cargos judiciales

El exmandatario republicano encara un total de 91 cargos distribuidos en cuatro casos penales distintos y, simultáneamente, debe mantener su campaña para conseguir la nominación republicana en las presidenciales de 2024.



El caso que le valió el controvertido honor de convertirse en el primer expresidente del país en enfrentar cargos judiciales fue el relacionado con la actriz porno Stormy Daniels. En ese caso, el expresidente enfrenta 34 cargos bajo la acusación de haber supuestamente pagado 130.000 dólares a Daniels para que mantuviera silencio sobre una supuesta relación sexual entre ambos.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Foto: EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Este año, un gran jurado de Miami también le imputó 40 delitos federales por el mal manejo de materiales clasificados, mientras que otro gran jurado de Columbia presentó cuatro cargos federales en su contra por supuestamente haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020 y por haber instigado el asalto al Capitolio. En este último proceso, la fecha del juicio se fijará en una audiencia el próximo 28 de agosto.



Y si bien son múltiples los casos en su contra, la acusación en el estado de Georgia complica de verdad las posibilidades del expresidente de librarse de la cárcel, pues esta última acusación no solo es la más fácil de demostrar debido al audio que se hizo público, sino que no le permitiría indultarse a sí mismo de llegar de nuevo al poder. Esto debido a que la Constitución estadounidense indica que un mandatario no puede perdonarse en una acusación estatal.



Si Trump llegara a ser condenado en Florida y Washington antes de las elecciones de 2024 y ganara esos comicios podría intentar indultarse, y si esos procesos federales todavía no estuvieran cerrados podría maniobrar para que su Departamento de Justicia los desestimara, pero ese poder no se extiende al caso de Georgia.



"No tendría forma de cerrar esta investigación o un juicio. Y no podía ser perdonado", recalca a Efe Mark C. Smith, profesor de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad de Cedarville (Ohio).



Además, los nuevos cargos “son más preocupantes” ya que “se meten de lleno en lo que la gente trabajando para él hizo para socavar y revertir los resultados de Georgia, que fueron muy importantes para el desenlace” de las presidenciales, le dijo a Efe Grant Reeher, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Siracusa.



Por su parte, la profesora del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown Susan Low Bloch y experta en Derecho Constitucional asegura que la acusación de conspiración "generalmente se usa para la mafia", y "acusar a un expresidente de actuar como un jefe de la mafia es bastante sorprendente e impactante".

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, da una conferencia de prensa para anunciar la acusación contra el expresidente. Foto: AFP

Trump, de hecho, podría recibir en este último caso hasta 20 años de prisión. "Es posible que termine en la cárcel y sea presidente de Estados Unidos. Ciertamente sería impactante y vergonzoso, pero es posible", subraya Smith.



Georgia sería además el único juicio potencialmente televisado, lo que podría afectar su imagen. "Si se convierte en una telenovela diaria en algunos canales y grandes medios podría suponer un punto de inflexión" en su popularidad, añade Reeher.



De momento esta última acusación no ha amainado al expresidente, que se ve víctima de una caza de brujas. Trump dijo este martes estar seguro de que será exonerado, y afirmó que el próximo lunes presentará en una rueda de prensa un informe “detallado pero irrefutable sobre el fraude electoral” que, sostiene, tuvo lugar en Georgia.

El expresidente también tildó de "amañada" y de "caza de brujas" su inculpación y dijo: "¿Por qué no me inculparon hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política. ¡Caza de brujas!", exclamó.

