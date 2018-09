Polígrafo, opción de Trump para dar con autor de columna en su contra

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este viernes al Departamento de Justicia a investigar quién escribió el artículo de opinión anónimo en su contra en el diario 'The New York Times', y aseguró que está "evaluando" la posibilidad de tomar medidas legales contra el diario, así como no descarta someter a su equipo a pruebas de polígrafo para hallar al autor.

En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump aseguró que el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, debería usar sus recursos para desenmascarar al alto funcionario que redactó la columna crítica con el presidente.

"Jeff debería estar investigando quién es el autor de ese artículo, porque realmente creo que es (un tema de) seguridad nacional", subrayó Trump.



"La gente lo ha sugerido. (El senador republicano) Rand Paul, a quien respeto, dijo esta mañana que se deberían organizar pruebas con detector de mentiras", agregó.



"Al final, el nombre de esta persona enferma saldrá a la luz", pronosticó.



El artículo de opinión, publicado este miércoles por un "alto funcionario del Gobierno estadounidense" que solo ha revelado su identidad al equipo editorial del diario, habla de un esfuerzo de "resistencia" interna por parte de un grupo de funcionarios.



El mandatario recordó que la gran mayoría de sus principales asesores han negado haber escrito el artículo de opinión, por lo que "no parece que (el autor) sea una persona de muy alto nivel" en su Gobierno.

"Vamos a echar un vistazo a lo que (el autor del escrito) tenía, lo que entregó, de lo que está hablando, y dónde está ahora", aseguró Trump.



Subrayó que no quiere que el funcionario que se volvió en su contra "esté en una reunión de alto nivel sobre China, Rusia o Corea del Norte", suponiendo que tenga permiso para acceder a ese tipo de encuentros.



Trump volvió a insinuar que "quizá" el 'New York Times' inventó el artículo, y dijo que está "revisando" la posibilidad de tomar medidas legales contra el periódico.



Preguntado por si confía en la gente que le rodea en la Casa Blanca, Trump dijo que sí. "Pero lo que hago ahora es mirar bien la habitación, decir hola si no conozco a alguien, pero todo el mundo que está en las grandes reuniones conmigo" ha negado haber escrito el artículo, agregó.



"Tenemos una Casa Blanca realmente bien dirigida, que funciona muy bien, es una máquina bien engrasada", aseveró.



