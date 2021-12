Trump habría dado positivo para covid poco antes de debate con Biden

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dio positivo al covid-19, y luego negativo, tres días antes del debate con el demócrata Joe Biden el 29 de septiembre de 2020, según un libro de su exjefe de gabinete Mark Meadows, del que el diario The Guardian obtuvo una copia, algo que desmiente el exmandatario.



Mark Meadows sostiene en un libro que se publicará la próxima semana que "nada iba a impedir que Trump" debatiera contra su oponente demócrata en las elecciones presidenciales de 2020, las cuales finalmente ganó Biden en un triunfo muy cuestionado por su rival.



El último jefe de gabinete del expresidente asegura que Trump presentaba al momento de la prueba positiva, realizada el 26 de septiembre de 2020, signos de cansancio y síntomas de un "leve resfriado".



Mark Meadows dijo que advirtió a Trump de su prueba positiva mientras este último estaba a bordo del Air Force One, de camino a un mitin de campaña, según relata The Guardian.



Afirma que luego de la primera prueba, realizada con un "modelo antiguo", se realizó una segunda prueba con un sistema más reciente y considerado "mucho más preciso", el modelo "Binax". Esta vez el resultado fue negativo.



Esto Trump lo consideró como un "permiso total" para continuar con su agenda. Una semana después del evento, Trump estaba en el hospital. El 2 de octubre, anunció en su cuenta de Twitter que él y su esposa Melania habían dado positivo por covid-19.



Este miércoles, sin embargo, el multimillonario republicano sostuvo en las afirmaciones de Meadows son falsas.



"La historia según la cual tuve el covid antes, o durante, el primer debate, son 'fake news'. De hecho, una prueba demostró que no tenía el covid antes del debate", subrayó.

