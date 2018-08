Trump insiste en que la colusión no es un delito

El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó este martes su embestida contra la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, al decir que si bien su campaña no pactó con Moscú para modificar el rumbo de los comicios, la colusión no constituye un delito.

Trump lanzó este nuevo ataque horas antes de iniciarse un juicio en Virginia contra Paul Manafort, su exjefe de campaña, por cargos de fraude bancario e impositivo.

Este es el primer juicio relacionado con una investigación de 14 meses por el rol que habría jugado Rusia en la elección y que ha complicado a la presidencia del mandatario.



Mueller está investigando si la campaña de Trump trabajó con Moscú para tratar de influir en las elecciones presidenciales de 2016, algo que medios de comunicación y funcionarios públicos denominan comúnmente como colusión. “¡La colusión no es un delito, pero eso no importa porque no hubo colusión (excepto por parte de la corrupta Hillary y los demócratas)!”, escribió Trump en Twitter.



Si bien la colusión no es un cargo técnico legal, Mueller está investigando cualquier coordinación entre el gobierno ruso y la campaña de Trump, y podría presentar una acusación de conspiración si descubre que algún miembro del equipo electoral del republicano trabajó con Rusia para violar leyes estadounidenses.



Trump ha negado cualquier tipo de colusión durante meses. El martes se hizo eco de las declaraciones proferidas por su abogado Rudy Giuliani, quien manifestó el lunes que la colusión no es un delito.



La estrategia puede ser el más reciente de los esfuerzos de Trump por quitarle legitimidad a la investigación de Mueller, la cual ha sido calificada durante mucho tiempo por el mandatario como una “cacería de brujas”.

Expertos legales dijeron que trabajar con un ciudadano extranjero con la intención de influir en una elección en Estados Unidos podría violar múltiples leyes. La ley de financiamiento de campaña considera delito solicitar un “aporte o donación de dinero u otra cosa de valor” a un ciudadano extranjero en relación con una elección.



“La colusión es básicamente una asociación delictiva, lo que es una conspiración”, dijo Randall Eliason, un exfiscal federal y profesor de derecho en la Universidad George Washington.



Trump ha negado que su campaña haya trabajado con Rusia para intentar asegurar su victoria contra la demócrata Hillary Clinton y se suele irritar ante la sugerencia de que le debe la victoria a Moscú. Con el fin de desacreditar al fiscal Mueller, el mandatario había insistido el domingo en que Mueller tiene “conflictos de interés” que deberían impedirle investigar la interferencia rusa en la elección de 2016, alegando que los dos tuvieron una relación de negocios.

¡La colusión no es un delito, pero eso no importa porque no hubo colusión (excepto por parte de la corrupta Hillary y los demócratas)! FACEBOOK

TWITTER

Trump argumentó que tuvo “una relación comercial muy desagradable y polémica” con Mueller. “¿Robert Mueller alguna vez revelará sus conflictos de interés con respecto al presidente Trump, incluido el hecho de que tuvimos una muy desagradable y polémica relación de negocios, que lo rechacé para que dirigiera el FBI (un día antes de ser nominado como fiscal especial) y que Comey es su amigo cercano?”, escribió Trump.

El juicio contra jefe de campaña

Tranquilo y participando de cerca en las discusiones de sus abogados, el exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, asistió este martes a la apertura de su juicio, el primero causado por la explosiva investigación rusa que envenena el mandato del presidente estadounidense.



Manafort, de 69 años, se declaró no culpable en 18 cargos de fraude bancario y fiscal relacionados con sus actividades de lobby a favor del antiguo gobierno prorruso de Ucrania.



REDACCIÓN INTERNACIONAL