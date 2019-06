'Ella no es mi tipo': Trump sobre la mujer que lo acusó de violación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes las acusaciones de una columnista que dice haber sido agredida sexualmente por el magnate en 1990, en un vestidor de una tienda en Nueva York. "Ella no es mi tipo", dijo el mandatario.



Trump hizo ese comentario en una entrevista con The Hill, refiriéndose a las acusaciones de E. Jean Carroll, quien dice en su nuevo libro que la presunta violación ocurrió a mediados de los años 90.

"Lo diré con gran respeto: Número uno, ella no es mi tipo. Número dos, nunca sucedió. Nunca sucedió, ¿de acuerdo?", dijo Trump en la entrevista, que se llevó a cabo en la Oficina Oval. El presidente estadounidense agregó que Carroll estaba "mintiendo totalmente" cuando hizo sus reclamos.

La periodista estadounidense Elizabeth Jean Carroll. Foto: AFP

"No sé nada de esta mujer. No sé nada sobre ella", dijo. El relato de Carroll, revelado la semana pasada en un pasaje de su libro publicado por la revista 'New York', la suma a la lista de al menos 16 mujeres que han acusado a Trump de tener una conducta sexual indebida antes de ser presidente.

Ella asegura que en un encuentro casual en la tienda de Bergdorf Goodman en Manhattan, Trump, entonces un empresario inmobiliario, le pidió consejos sobre la compra de lencería para una mujer cuyo nombre no indicó. La escritora cuenta que creyó en el momento que sería "hilarante" ver a Trump probarse ropa interior de mujer por encima de sus pantalones.

"En el instante en que la puerta del probador se cerró él se abalanzó sobre mí, presionándome contra la pared y golpeándome la cabeza gravemente, y puso su boca contra mis labios", escribió Carroll.



Mientras la tenía inmovilizada contra la pared, Trump procedió a bajarle las medias, abrió la bragueta de su pantalón y la penetró, hasta que ella logró deshacerse de él y escapar corriendo.



"Con todas las 15 mujeres o 16 que se han presentado, es lo mismo. Él lo niega. Lo da vuelta. Él ataca. Y él amenaza", dijo Carroll a CNN el lunes. Carroll nunca acudió a la policía porque, dijo, tenía miedo de las repercusiones.