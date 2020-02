El juicio político 'fue una situación injusta', según Donald Trump

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este jueves que el juicio político en su contra fue "una situación injusta", después de que este miércoles fuera absuelto en el Senado, de mayoría republicana, de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.



A Trump se le señalaba de haber condicionado los fondos destinados para Ucrania, a que el gobierno de ese país investigara al exvicepresidente Joe Biden, su más probable contrincante demócrata a las presidenciales de noviembre, y su hijo Hunter.



"La cacería de brujas comenzó el día que llegamos (a la Casa Blanca) con la primera dama y nunca se detuvo", afirmó el mandatario estadounidense. "Hemos pasado por esto desde hace tres años. Fue maligno, fue corrupto, fue de policías sucios, de corruptos. No le debería ocurrir esto a otro presidente. Algunos dicen que otro no podría haberlo aguantado", agregó Trump en una sala llena de sus seguidores en la Casa Blanca.



"Fue una deshonra (...) Si esto le hubiera ocurrido a (Barack) Obama, muchos habrían estado por muchos años en la cárcel", afirmó el mandatario estadounidense.



"Pasamos por esto y fue una situación injusta. No he hecho nada malo", afirmó mientras sostenía un ejemplar del diario 'The Washington Post' en el que se titulada: "Trump absuelto". Es el mejor titular que me ha sacado el "Washington Post".



El presidente sostuvo el periódico The Washington Post, que titula sobre su absolución en el Senado. Foto: Bloomberg

"Primero pasamos por Rusia, Rusia, Rusia. Fueron todas patrañas. Pasaron dos años..:", afirmó Trump al hacer referencia a la investigación por la llamada trama rusa, relacionada con la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones del 2016.



"Debieron saberlo en los dos primeros días, que éramos inocentes, pero lo mantuvieron por más tiempo", afirmó Trump.



Trump también aseguró que su gobierno ha hecho más de lo que han hecho otros y alardeó por el buen estado del mercado de valores, atribuyendo su rendimiento al discurso del estado de la Unión que dio el pasado martes.

El presidente estadounidense hizo fuertes críticas al partido demócrata, líder del juicio político en su contra. Foto: EFE

El mandatario les agradeció a los miembros de su equipo de abogados y a varias personas que "han trabajado duro durante su gobierno".



Sobre los demócratas, mencionó que "son terribles políticos porque sus políticas son terribles". Atacó a Adam Schiff y a Nancy Pelosi, "son personas horribles" dijo Trump, que criticó las políticas del partido demócrata, como la que pretenden mantener las fronteras abiertas o subir los impuestos.



Además, alardeó de los buenos números del partido republicano, asegurando que las encuestas para él son cada vez mejores.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre su juicio por juicio político en el Senado. Foto: AFP

Para él, en la oposición "no piensan que sea corrupto cuando el hijo de alguien empieza a ganar mucho dinero repentinamente", aludiendo al hijo de Joe Biden, a quien habría pedido investigar. El presidente afirmó que usaron una llamada para llevarlo a un juicio de destitución, pero "ahora tenemos esta palabra de absolución total", celebró el mandatario.



Esta es la segunda declaración de Trump sobre su absolución en el juicio político, luego de referirse al tema en la mañana del jueves durante el Desayuno Nacional de Oración en Washington.



En las últimas horas, se conocieron también declaraciones de la líder demócrata Nancy Pelosi, quien acusó a Trump de "convertir el Congreso en un reality show" y aseguró que el presidente "cargará por siempre con el hecho de haber sido imputado políticamente".



