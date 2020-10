'Contraer la covid-19 ha sido una bendición de Dios': Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su aislamiento y afirmó este miércoles a través de su cuenta de Twitter que contraer la covid-19 fue "una bendición de Dios", ya que le permitió comprobar la eficacia del cóctel experimental de Regeneron.



"Escuché sobre este medicamento, dije 'déjenme tomarlo', fue mi sugerencia y fue increíble la forma en la que funcionó. Y creo que si no me hubiese contagiado, lo consideraría como uno más de los medicamentos", aseguró el presidente.



El mandatario, que según sus médicos no estará fuera de peligro hasta el próximo lunes, dijo en la grabación que el tratamiento experimental que recibió es una "cura".



Afirmó que sin sentirse muy bien, a las 24 horas después de recibir el cóctel basado en anticuerpos monoclonales "fue increíble la forma en la que funcionó. Y creo que si no me hubiese contagiado, lo consideraría como uno más de los medicamentos", puntualizó.



Trump fue más allá y aseguró que quiere que todo el mundo pueda recibir ese tratamiento, por lo que prometió que su Gobierno aprobará de emergencia, adquirirá y distribuirá de forma gratuita tanto el cóctel de Regeneron, como un medicamento similar de la farmacéutica Eli Lilly.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

El presidente estadounidense dijo que ya ha aprobado la adquisición de decenas de miles de dosis de estos fármacos y que está trabajando para autorizar su uso de emergencia, es decir, sin la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).



"Quiero para ustedes lo que yo tuve y voy a hacer que sea gratis, no van a pagar por ello, no fue su culpa que esto sucediera, fue culpa de China", aseguró.



Además de sus elogios al tratamiento, dijo que este tipo de medicamentos son "mucho más importantes que la vacuna", que, afirmó, también estará lista después de las elecciones del 3 de noviembre.



Seis días después de dar positivo por coronavirus y menos de 48 horas después de salir del hospital, Trump volvió a rodearse de sus asesores en el Despacho Oval a pesar de no haber superado la covid-19.



EFE