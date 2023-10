Trump revela a quién apoyará para liderar la Cámara de Representantes de EE.UU.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) expresó este viernes su apoyo al congresista republicano Jim Jordan para que asuma el liderazgo de la Cámara de Representantes después de que su anterior líder, Kevin McCarthy, fue destituido por una rebelión interna del partido.



Trump hizo estas declaraciones a pesar de que el jueves dijo en una entrevista que estaría dispuesto a asumir él mismo la presidencia de la Cámara Baja por un breve período de tiempo para "unificar" al Partido Republicano.

"Jim, su esposa Polly y su familia son excepcionales. ¡Será un GRAN presidente de la Cámara y cuenta con mi total y completo respaldo", escribió en redes sociales el exmandatario, convencido de que Jordan logrará el respaldo suficiente para asumir el cargo.



En 2021, cuando era presidente, Trump entregó a Jordan la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos, por ser uno de sus mayores aliados en el Congreso.



En su mensaje de este viernes, el expresidente definió al congresista como "una estrella" y destacó su carrera tanto legislativa como deportiva, puesto que Jordan se dedicó en el pasado a la lucha libre.



El representante Republicano de Ohio, Jim Jordan. Foto: EFE

Trump dio por hecho que volverá a la Presidencia en 2025 y que necesitará a "un presidente de la Cámara fuerte en quien poder confiar".



Preguntado por la prensa en la Casa Blanca, el actual presidente, Joe Biden, dijo que intentará trabajar con el nuevo líder de la Cámara Baja sea quien sea.



"Quienquiera que sea el presidente de la cámara, intentaré trabajar con él", expresó.



La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, busca a un nuevo líder después de que McCarthy fue destituido el martes en una rebelión de congresistas del ala más dura del Partido Republicano que se oponen a cerrar acuerdos con los demócratas.

El destituido presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU, Kevin McCarthy. Foto: EFE

Jordan, de 59 años, figura en la lista de candidatos a reemplazar a McCarthy, y se ha mostrado muy escéptico respecto a la ayuda financiera que Estados Unidos aporta a Ucrania.



Jordan también ha encabezado la investigación para un proceso de destitución contra el presidente Joe Biden que causó enojo entre sus compañeros de partido más moderados.



Previamente, Trump había declarado a la cadena Fox News que le habían "pedido" que ocupara el cargo de Presidente de la Cámara "como un (agente) unificador porque (tiene) muchos amigos en el Congreso".



"Si no consiguen los votos, me han preguntado si yo consideraría asumir la presidencia hasta que encuentren a alguien a largo plazo, porque yo me presento a la presidencia", dijo el exmandatario.



Trump no es parlamentario, pero la Constitución de Estados Unidos no estipula que el presidente de la Cámara de Representantes deba ser parlamentario. Sin embargo, la excongresista republicana Barbara Comstock declaró a la CNN que Trump no sería elegible para el cargo porque ha sido acusado de delitos penales.



"Desgraciadamente, él no conoce las reglas de la Cámara, que dicen que si has sido acusado no puedes ejercer el liderazgo de la Cámara", dijo Comstock.

*Con AFP y EFE