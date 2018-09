Trump no descertifica, pero vuelve a cuestionar a Colombia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a cuestionar este martes con dureza los esfuerzos antinarcóticos de nuestro país pero evitando emitir una descertificación como había amenazado el año pasado.

Según Trump, Colombia es un país que se está "quedando atrás" en la lucha contra los cultivos ilícitos y reclamó que se redoblen los esfuerzos y se produzcan resultados de manera "demostrable e inmediata".



El presidente planteó su posición en su 'Determinación sobre los Principales Países Productores y de Tránsito de Drogas Año Fiscal 2019', una medida que toma todos los años en cumplimiento de una ley del Congreso que le obliga a evaluar el desempeño de los países en la lucha contra las drogas.



"Estoy muy preocupado porque los cultivos ilícitos se han expandido por años consecutivos en Colombia, México y Afganistán y ahora está en niveles récord. Esa producción de drogas y tráfico afectan directamente nuestros intereses nacionales, tanto en salud como en la seguridad de los estadounidenses. La heroína colombiana y la coca colombiana se están cobrando miles de vidas anualmente en nuestro país", dijo Trump en un memorando enviado al Secretario de Estado que a su vez debe ser informado al legislativo.



Como en años recientes, Estados Unidos volvió a descertificar a Venezuela y Bolivia por falta de cooperación.



Si bien el presidente reconoció los esfuerzos de las autoridades y fuerzas de seguridad, sostuvo que estos países no estaban a la par del reto que planteaban los criminales. "Estos países deben redoblar sus esfuerzos para responder al reto que les plantean estas organizaciones criminales y lograr mejores resultados en detener y reversar la producción y el tráfico internacional de drogas", afirma también el mandatario.



Y luego añade que la epidemia de drogas que padece su país requiere "de inmediato de resultados significativos y demostrables en este año que sigue y el futuro".

Dentro del proceso de evaluación, Trump también identificó a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Burma, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela como países considerados grandes productores o de tránsito para sustancias ilícitas.



Esta decisión como tal no acarrea sanciones para ninguno de los países mencionados, salvo Venezuela y Bolivia, que sí "fallaron de manera demostrable", según Trump, con sus compromisos en materia de lucha contra las drogas.



Ya para rematar, el presidente cierra el memorando afirmando que EE. UU. seguirá respaldando los esfuerzos antidrogas a nivel mundial.



El año pasado, por esta misma época, Trump expidió este mismo memorando pero con palabras más fuertes para Colombia pues amenazó con descertificar al país si las cosas no mejoraban pronto.



Sus palabras generaron un extraño roce diplomático entre ambos países pues en Colombia pocos entendieron esta agresiva advertencia de quien se supone es su gran aliado.



La preocupación de Trump, no obstante, está bien fundada pues los cultivos ilícitos en el país se han más que duplicado en estos últimos 3 años.



En julio de este año EE.UU. anunció que, pese a la advertencia de Trump, los cultivos ilícitos siguieron creciendo en 2017 hasta alcanzar las 220.000 hectáreas, un récord histórico.



Por eso existía el temor de que Trump optara por castigar a Colombia este año.



Aún así, también existía la percepción de que la administración ofrecería un compás de espera al nuevo gobierno de Iván Duque que ha prometido convertir la erradicación de cultivos en unas de las prioridades más urgentes.



Aún así, el tono de Trump no fue alentador y su exigencia de que se produzcan resultados "este año" suena a una nueva amenaza de descertificación si el gobierno de Duque no cumple.



El problema que tiene es que las mediciones que Trump usará para tomar su decisión en septiembre de 2019 por lo general se hacen hasta diciembre de este año, lo cual es poco tiempo para que su política antidrogas surta efecto.



En cualquier caso, esa será una ardua tarea que tendrá que asumir el nuevo embajador Francisco Santos, quien precisamente llega a Washington este miércoles y se reúne con Trump el lunes de la semana entrante.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68