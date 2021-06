Trump celebra su primer gran mitin desde su salida de la Casa Blanca

Donald Trump se reunió con seguidores en Ohio la noche del sábado, en su primer gran mitin desde que dejó la Casa Blanca, celebrado en apoyo de un candidato republicano al Congreso.

Desterrado de las redes sociales tras difundir noticias falsas y alentar el mortal asalto al Capitolio del 6 de enero, el expresidente ha estado flirteando con la idea de presentarse en 2024, pero en el discurso de 90 minutos que pronunció este sábado en un recinto ferial en Ohio no hizo una mención clara a su futuro político, incluso cuando la multitud coreaba "¡Cuatro años más! ¡Cuatro años más!" "Puede que tengamos que ganar por tercera vez. Es posible", dijo, denunciando una vez más, y pese a la falta de pruebas, que las elecciones de noviembre fueron fraudulentas.



(Le puede interesar: 'Donald Trump casi muere por covid-19’: exjefe de gabinete)



La multitud lo vitoreó. Trump mencionó otros temas (inmigración, crimen, derecho al porte de armas, Afganistán, Irán), pasando de uno a otro, como le es habitual. Un mensaje que reiteró fue que el presidente estadounidense, Joe Biden, es catastrófico. "Joe Biden está destruyendo nuestra nación ante nuestros propios ojos", dijo el magnate.



Hasta ahora, Trump había pronunciado dos discursos importantes desde que dejó la Casa Blanca en enero, incluido un monólogo vengativo en Carolina del Norte a principios de este mes.



El ambiente en que se desarrolló el mitin de este sábado, no se pareció en nada, sin embargo, al de sus famosos actos al aire libre. Los miles de personas que llegaron a Wellington, en Ohio, estaban entusiasmadas, pero no eran tan estridentes como es habitual en las concentraciones del Trump.



Uno de los propósitos del expresidente era respaldar al candidato conservador Max Miller, uno de sus exasesores.



Trump volvió a dejar claro que pretende seguir siendo decisivo en un Partido Republicano que el año próximo tratará de recuperar el control del Senado y la Cámara de Representantes.



En particular, ha mostrado su voluntad de ayudar a los candidatos que respalden su movimiento Make America Great Again (MAGA, por su sigla en inglés, o "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez").



(Vea aquí: No hay pruebas de la existencia de extraterrestres, dice EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Donald Trump habla durante su mitin al estilo de campaña en Wellington, Ohio, el 26 de junio de 2021. Foto: AFP / STEPHEN ZENNER

Aún influyente

En la multitud, muchos lucían camisetas con lemas como "Trump 2024: porque Estados Unidos nunca puede ser demasiado grande".



"Si uno observa los mítines de Trump, verá que hay cientos y cientos de miles de personas y que no hay forma de que un anciano demente haya ganado estas elecciones", dijo Laura Benas, de 57 años, gerente minorista en Wellington, aludiendo a Biden.



Trump, de 75 años, ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que dejó la presidencia tres semanas después del mortal levantamiento del 6 de enero en el Capitolio.



La Cámara de Representantes acusó a Trump por incitar a la insurrección. Una decena de republicanos se sumaron a los demócratas, pero el magnate fue absuelto por el Senado. Fue su segundo juicio político.



Ahora, Trump reclama la cabeza de los republicanos que lo acusaron, comenzando por Anthony González, que se enfrentará a Miller en las primarias republicanas en

Ohio.



El Comité de Acción Política de Trump sostiene que el mitin de Ohio marca la primera de muchas apariciones del expresidente "en apoyo de candidatos y causas que promueven la agenda del MAGA y los logros de la (anterior) administración".



(Le puede interesar: Identifican a 8 de las 9 víctimas del colapso de un edificio en Miami)

Manifestación del Día de la Independencia

Ohio ha sido uno de los "estados bisagra" más importantes del país el siglo pasado. Pero después de votar dos veces por Barack Obama, eligió a los republicanos, optando por Trump en 2016 y 2020, y el expresidente es aún hegemónico entre importantes franjas del electorado republicano.



Políticos republicanos abiertamente pro-Trump como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han ido acrecentado su estatura nacional.



Esta semana, el PAC de Trump anunció que realizará un gran acto, con fuegos artificiales, en Sarasota, Florida, el 3 de julio, un día antes del feriado del Día de la Independencia.



Y el miércoles el expresidente viajará a Texas para visitar la zona fronteriza con México y retomar el tema de la inmigración ilegal, uno de los asuntos centrales de su presidencia.

Más noticias

- ¿Qué se sabe del edificio que se derrumbó en Miami?

​

- La tragedia que vive el sur de Florida por el derrumbe de un edificio