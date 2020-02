Trump alardea por triunfo en el juicio y ataca a detractores

El presidente estadounidense, Donald Trump, saboreó este jueves, y sin el menor ápice de remordimiento, la victoria que le entregó el miércoles el Senado cuando lo exoneró de los cargos con fines de destitución que pesaban en su contra.

En un evento en el Congreso y luego en otro en la Casa Blanca, el presidente se apareció triunfante y enarbolando una copia de la primera página de The Washington Post con un título enorme que dice ‘Trump, absuelto’.



A pesar de que varios senadores de su propio partido terminaron criticando su comportamiento al solicitar ayuda a Ucrania para investigar a sus rivales, Trump se mantuvo desafiante y usó su momento para premiar a aliados y castigar a detractores.

Rodeado de congresistas, miembros de su familia y casi todo su gabinete que no paraban de ovacionarlo, Trump describió el proceso en su contra como un “calvario” ideado de manera fraudulenta por un Partido Demócrata “corrupto y malvado” que lleva tres años tratando de sacarlo del poder.



“Nos tocó ir hasta el infierno y de manera injusta. Yo no hice nada malo. Admito que me he equivocado en mi vida, pero no a propósito”, dijo el presidente mientras agradecía personalmente a cada uno de aquellos que jugaron un papel a lo largo del proceso de destitución.



Prueba de que no está dispuesto a “pasar la página”, Trump la emprendió contra sus enemigos, especialmente la líder de los demócratas en la Cámara, Nancy Pelosi, y el presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff. “Ellos son sanguinarios, malintencionados. Schiff es una persona terrible, cruel. Pelosi es una persona terrible.

Ella dice que reza por mí. Dudo que siquiera rece, menos por mí” dijo el presidente.

Y predijo, quizá más en chiste, que los demócratas probablemente tratarán de destituirlo otra vez porque le quieren hacer pagar la pena máxima así sea por cruzarse una calle por donde no está la cebra.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, alardeó sobre su triunfo en el juicio político. Foto: Efe

“Pero siempre los he derrotado, y si me toca los derrotaré otra vez”, dijo un confiado presidente que, además de su absolución, recibió la buena noticia de una encuesta de opinión que cifra su popularidad en el 49 por ciento. La más alta que recibe desde que llegó a la Casa Blanca.

Furia contra Romney

Aunque sin nombrarlo, Trump también atacó a Mitt Romney, el único republicano que votó a favor de su condena frente al cargo de abuso de poder y que ahora es objeto de la furia de todo el partido.



Se trata de un “candidato presidencial fracasado” –dijo Trump– que ahora está usando la religión como una “muleta”.

En el 2012, Romney fue el candidato republicano que enfrentó a Barack Obama. El hecho de que hoy sea un paria del partido habla mucho de cómo han cambiado las cosas desde que llegó Trump a la presidencia.



Durante su discurso ante la plenaria del Senado antes de votar a favor de condenar a Trump, Romney dijo que lo más fácil era votar por la absolución, como sus colegas, y anticipó que no hacerlo desataría la furia de Trump y hasta podría costarle su puesto.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, y el excandidato presidencial Mitt Romney. Foto: Drew Angerer y Mandel Ngan / AFP

Romney, que es mormón, dijo que habría sido una traición a Dios y su conciencia si votaba en contra cuando la evidencia apuntaba a lo contrario.



En un duro editorial, The Washington Post defendió este jueves la posición de Romney al sostener que la historia le será favorable.

“Lo que hizo Romney fue asegurar que los republicanos no puedan ya decir que esto fue algo que los demócratas le impusieron al país de manera partidista. Por lo menos hubo uno que actuó con integridad y honor. La historia recordará a los otros de una manera muy diferente”, decía el editorial del mismo periódico que el presidente uso para visualizar su triunfo.

