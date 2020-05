¿Por qué Trump retirará a EE. UU. del Tratado de Cielos Abiertos?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció este jueves la retirada de su país del Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo multilateral para garantizar la transparencia en cuanto al control de armas, y acusó a Rusia de "pervertir" el pacto al mismo tiempo que ofreció negociar uno nuevo con Moscú. Abecé para entender la decisión del mandatario estadounidense.



(Lea también: Últimas noticias sobre el coronavirus en el mundo).

¿Qué es el Tratado de Cielos Abiertos?

El Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), en vigor desde 2002, permite a sus 34 Estados miembros sobrevolar cualquier parte del territorio del resto de participantes, fotografiando desde el aire, con el objetivo de asegurar que sus vecinos o rivales no preparan ataques militares.



(Le puede interesar: Trump acusa a China de provocar 'una matanza mundial').

Se supone que el Tratado de Cielos Abiertos debía contribuir a la seguridad internacional, pero se ha retorcido y pervertido en su interpretación FACEBOOK

TWITTER

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo. Foto: EFE

¿Por qué Trump tomó la decisión de retirar a EE. UU. del pacto?

"Rusia no se adhirió al tratado, así que hasta que se adhieran al tratado, nos vamos a retirar", dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. "Hay muy buenas opciones de que lleguemos a un nuevo acuerdo, o de que hagamos algo para reformar este acuerdo", agregó.



Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Pompeo alegó que "se supone que el Tratado de Cielos Abiertos debía contribuir a la seguridad internacional, pero se ha retorcido y pervertido en su interpretación". "Ahora está al servicio de objetivos rusos que van en contra de esa seguridad", añadió Pompeo.



(Lea también: Trump amenaza con cortar la financiación de EE. UU. a la OMS).



"Sin embargo, podríamos reconsiderar nuestra retirada si Rusia vuelve a cumplir completamente con el tratado", matizó el secretario de Estado.



Además, EE. UU. denuncia que Rusia impide supervisar desde el aire sus ejercicios militares, y no permite los vuelos sobre regiones donde se cree que Moscú tiene armas nucleares que podrían alcanzar Europa, en concreto en Kaliningrado, ni tampoco cerca de las regiones georgianas separatistas de Abjasia y Osetia del Sur.



"Moscú parece usar sus imágenes de Cielos Abiertos para apoyar una doctrina rusa nueva y agresiva que busca atacar infraestructuras críticas en Estados Unidos y Europa con munición convencional de precisión", sostuvo Pompeo. La inteligencia estadounidense cree, además, que Rusia puede estar utilizando sus sobrevuelos de Estados Unidos para identificar infraestructuras del país que pueden ser vulnerables a ciberataques.



A Trump le molestó particularmente que un avión ruso volara directamente sobre su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey) en 2017, según el diario 'The New York Times'.

¿Qué impacto puede tener la decisión de Trump?

El anuncio de Trump debilita todavía más la infraestructura creada al final de la Guerra Fría para controlar el armamento de las dos mayores potencias nucleares del mundo, después de que Washington se retirara también el año pasado del Tratado INF con Moscú sobre misiles de rango corto y medio.

La decisión de Trump podría aumentar las tensiones con algunos aliados estadounidenses en la Otán, que siguen defendiendo el tratado y temen que, tras la retirada de EE. UU., Rusia pueda prohibir también los sobrevuelos de su territorio por parte de países bálticos, útiles para supervisar movimientos de tropas.

Moscú parece usar sus imágenes de Cielos Abiertos para apoyar una doctrina rusa nueva y agresiva que busca atacar infraestructuras críticas en Estados Unidos y Europa FACEBOOK

TWITTER

¿Era esperado el retiro de EE. UU. del tratado?

La noticia de la retirada estadounidense se esperaba desde hace tiempo en las capitales europeas, pero aún así deja mucha incertidumbre sobre el futuro del tratado sin el país que impulsó su negociación, originalmente en 1955 y con un mayor éxito en 1992.



El de Cielos Abiertos es el tercer gran tratado sobre control de armas del que Trump se ha retirado desde que llegó al poder en 2017, tras dar la espalda al acuerdo nuclear con Irán y romper el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) con Rusia.



Solo queda un único pacto en vigor entre Estados Unidos y Rusia para la reducción de armas nucleares, el Nuevo START, que expira en 2021 y que Moscú ha propuesto renovar sin condiciones. Trump ha evitado hablar directamente sobre el Nuevo START y ha defendido en el último año la necesidad de negociar un nuevo modelo de control de armas con Rusia, pero insiste en que ese pacto debe incluir también a China, país que ha rechazado un posible pacto trilateral.

"Probablemente vamos a llegar a un acuerdo con Rusia sobre los tratados de armas, y China quizá estará incluida en eso, veremos qué ocurre", subrayó Trump este jueves. El asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, matizó que lo que quiere la Casa Blanca es "un nuevo marco para el control de armas que vaya más allá de las ideas del pasado, de la Guerra Fría, y mantenga seguro a todo el mundo".



O'Brien recalcó que ese nuevo régimen debe incluir "tanto a Rusia como a China", a pesar de que el arsenal nuclear de Pekín es apenas un quinto de los de Moscú y Washington.

¿Cuándo se haría efectiva la retirada de EE. UU.?

La notificación oficial de retirada de Washington se presentará este viernes, lo que implica que dentro de seis meses, el 22 de noviembre, Estados Unidos ya no será parte del pacto, que también incluye a Rusia, Canadá y casi toda la Unión Europea, incluida España.



Eso quiere decir que la retirada de EE. UU. del tratado se hará efectiva poco después de las elecciones de noviembre, en las que Trump podría perder la Casa Blanca, pero no está claro si un hipotético nuevo presidente podría revertir la decisión del mandatario o debería iniciar de nuevo el proceso de ratificación.



Efe