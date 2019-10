‘Si Turquía entra a Siria, no es nuestro problema’: Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, se desmarcó este miércoles de la ofensiva del Ejército turco contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, al afirmar que no es problema de EE. UU. que Turquía haya entrado en el país árabe, lo que se contradice con los esfuerzos de EE.UU. para lograr un alto el fuego.



"Si Turquía entra en Siria es entre Turquía y Siria. No es nuestro problema", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde hoy recibió a su homólogo italiano, Sergio Mattarella.

En ese sentido, el mandatario defendió la retirada de las tropas de EE.UU. del territorio sirio: "No somos un agente policial. Ya es hora de que nos vayamos a casa", subrayó.



Minutos después, en una segunda rueda de prensa, Trump volvió a hacer referencia a las fuerzas estadounidenses en esa región. "Estoy complacido de informar de que en Siria, Turquía, la frontera, solo tenemos 28 soldados no 50. Pensábamos que eran 50. Alguien informó de 50. En realidad eran 28. Se marcharon hace tiempo. Todos los soldados estadounidenses están lejos del lugar", apuntó.

Soldados turcos durante ofensiva de Turquía en el noreste de Siria. Foto: Efe

Trump hizo estas declaraciones antes de que el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, emprendan "esta noche o mañana", según el propio mandatario, un viaje a Turquía para promover un alto el fuego.



A ese respecto, Trump aseguró que EE.UU. están intentado que Turquía haga lo correcto. "Queremos ver guerras finalizadas", señaló el presidente, para quien "los kurdos están mucho más seguros ahora. Ellos saben cómo luchar. No son

ángeles".



EE. UU. se implicó en la guerra en Siria en septiembre de 2014, meses después de que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) proclamara un califato en este país y en Irak. Su participación en el conflicto ha sido en el marco de la coalición internacional contra el EI, que EE.UU. lidera y que ha colaborado sobre el terreno con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada encabezada por las milicias kurdas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Murad Sezer, Reuters

Turquía lanzó una ofensiva contra esas milicias, que considera terroristas, el pasado 9 de octubre, días después de que EE.UU. anunciara el repliegue de sus soldados del territorio sirio.



El anuncio de EE.UU. se produjo tras una llamada entre Trump y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. El Gobierno turco confirmó este miércoles que Erdogan se reunirá mañana, jueves, con Pence y Pompeo, pese a que anteriormente había dicho que no hablaría con ellos porque no son sus homólogos.



La postura de Trump le ha supuesto numerosas críticas dentro de su país. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó hoy una resolución contra la decisión del presidente de replegar las tropas del norte de Siria. Con este movimiento, la Cámara Baja pretende obligar a Trump a que firme o vete esta resolución, aunque aún está por ver si el Senado, controlado por los conservadores, adoptará y votará la condena aprobada este miércoles.

'No seas tonto', el mensaje a Erdogan

Este miércoles se conoció que Trump le envío una carta a Erdogan el día que Turquía lanzó su incursión contra los kurdos en el norte de Siria. "No seas tonto", advirtió el presidente de EE. UU., alertándolo de que corría el riesgo de que la historia lo tachara de "demonio".



Tres días después de que aparentemente dio luz verde a la invasión al retirar a los militares estadounidenses de la región dominada por los kurdos, Trump le dijo a Erdogan que arruinaría la economía de Ankara si la invasión llegaba muy lejos.

No quieres ser responsable de la matanza de miles de personas, y no quieres ser responsable de la destrucción de la economía

En la carta fechada el 9 de octubre, cuya autenticidad fue confirmada por la Casa Blanca a la AFP, y que carece de toda sutileza diplomática, Trump afirmó: "No quieres ser responsable de la matanza de miles de personas, y no quieres ser responsable de la destrucción de la economía turca, y lo haré".



"La historia te verá de manera favorable si tu haces esto bien y de manera humana", dijo Trump. "Te verá siempre como un demonio si no pasan cosas buenas".



Y agrega que un "gran acuerdo" es posible si negocia con Mazloum Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, a quien Turquía ha calificado de "terrorista" por sus vínculos con los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía. "No seas un tipo duro. No seas tonto", y termina agregando: "Te llamaré más tarde".

EFE y AFP