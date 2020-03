EE. UU. celebra nuevas primarias demócratas a pesar del coronavirus

Millones de ansiosos estadounidenses están llamados a las urnas en las primarias demócratas de este martes, en las que domina Joe Biden frente a Bernie Sanders, excepto Ohio que canceló a última hora su participación por temor a la propagación del coronavirus.



Mítines en línea, debate sin público y elecciones pospuestas: la pandemia, que ha matado a más de 80 personas en Estados Unidos, afecta profundamente la campaña por la nominación demócrata para desafiar al republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre.



"Si bien las urnas se cerrarán mañana, el Secretario de Estado @FrankLaRose buscará un remedio a través de los tribunales para extender las opciones de votación para que cada votante que quiera votar tenga esa oportunidad" en una fecha posterior, dijo el gobernador de Ohio, Mike DeWine, el lunes por la noche en Twitter.



Las votaciones previstas en otros tres estados --Arizona, Florida e Illinois-- se mantuvieron con fuertes medidas de precaución. El lunes, Donald Trump consideró "inútil" aplazar las primarias, aunque dejó la decisión a los estados.



En Florida, las autoridades trasladaron decenas de centros electorales que estaban en casas de ancianos y distribuyeron abundante alcohol en gel en todos los lugares de sufragio. Pero, entre los temores al contagio y el hecho de que dos millones de personas votaron con anticipación, las filas eran magras o inexistentes.

Varias organizaciones cívicas presentaron el lunes una demanda al gobernador de Florida, solicitando aplazar la jornada de votación para evitar una alta deserción, pero el gobernador floridano Ron DeSantis descartó hacerlo con el argumento de que en la Guerra Civil o de Secesión los estadounidenses votaron.



Incluso, un grupo de organizaciones de derechos humanos de Florida exigió a las autoridades estatales que se extienda la posibilidad de votar por mail. Luisiana, Georgia y Kentucky, que debían votar más tarde, pospusieron sus primarias para mayo y junio. Otros podrían seguir el ejemplo, puesto que las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus se están reforzando muy rápidamente en todo Estados Unidos.

Biden a paso firme

Biden ya ha ganado más delegados, que son los que designan al candidato en la convención partidaria, y está a unos veinte puntos por delante de su rival progresista Bernie Sanders en la mayoría de las encuestas nacionales.



El exvicepresidente acaba de sumar una victoria en el estado de Washington, que celebró primarias la semana pasada, por un estrecho margen de 37,9 por ciento contra 36,4 por ciento para Sanders. La votación de este martes, por lo tanto, podría otorgarle a quien fuera la mano derecha de Barack Obama una ventaja decisiva.



"Biden ganará la primaria y será el nominado demócrata", dijo Simcox. "Pero me pareció importante votar por Bernie porque quiero que Joe Biden sepa, que aunque tendrá mi apoyo luego, hay mucha gente ahí fuera que es progresista y prefiere las ideas de Bernie".

Famoso por sus metidas de patas, Biden, de 77 años, tuvo sin embargo un buen desempeño en el debate demócrata el domingo, impidiendo que Sanders, de 78, pudiera recuperar ventaja.



Durante el duelo verbal, anunció que elegiría a una mujer como candidata a la vicepresidenta, lo que debería reunir suficiente apoyo entre los demócratas que quedaron decepcionados porque un grupo récord y muy diverso de precandidatos terminó decantándose por dos hombres blancos septuagenarios.

Resultados, no revolución

Después de una serie de fracasos, Sanders, quien se autoproclama socialista democrático, reconoció la semana pasada que había perdido, por el momento, el tema crucial de estas primarias: convencer a los votantes que él es capaz de impedir que Donald Trump logre un segundo mandato.



Todavía muy popular entre los jóvenes, el senador se aferra sin embargo a la contienda y aprovechó el debate para desafiar a Biden en ciertas posiciones potencialmente embarazosas de su larga carrera política, con más de 35 años en el Senado y ocho años en la vicepresidencia.

El senador progresista Bernie Sanders aseguró en el debate del domingo que apoyará al candidato del partido para derrotar a Trump en Noviembre. Foto: AFP

Como para dar garantías al ala más progresista del partido, Biden anunció en el debate que adoptaría dos propuestas: una de Sanders sobre el alivio de la deuda de los estudiantes, y otra de su exrival, la senadora Elizabeth Warren, sobre la protección a los estadounidenses de los acreedores que "abusan" del sistema. Eso no va lo suficientemente lejos, respondió Sanders.



Pero el senador, que puede presumir de haber instigado un movimiento hacia la izquierda en el partido, lo dijo nuevamente: si pierde las primarias, apoyará al candidato nominado para desafiar a Trump.



Biden insistió en destacar que es un candidato más pragmático: "La gente quiere resultados, no una revolución". En Florida, en particular, los demócratas de origen cubano tienen dificultades para digerir ciertos comentarios de Bernie Sanders considerados demasiado benevolentes hacia el régimen de los Castro.



