Trataron de asaltarlo en Nueva Jersey y ahuyentó al ladrón de una manera poco común

A pesar de que las tasas de criminalidad de Nueva Jersey bajaron durante 2023, pues de acuerdo con cifras oficiales del estado los homicidios disminuyeron de 12 en 2022 a 10 en 2023, y los robos de 828 a 725, los ciudadanos siguen alerta ante la posibilidad de que un delincuente los despoje de sus pertenencias. Así le sucedió al empleado de una gasolinera que se volvió viral por asustar a ladrón de una manera muy poco común.

Mientras se encontraba trabajando en una gasolinera, un empleado fue sorprendido cuando un delincuente lo amenazó con un arma de fuego. No obstante, no dudó en defenderse, pero no sacó él también una pistola o alertó a las autoridades, sino que utilizó un limpiador de parabrisas.

Según relató al medio NBC News, Kuljit Singh, el empleado de la estación de servicio ubicada en Broad Street, en Clifton, el atracador se acercó para pedirle un cigarro, pero segundos después sacó un arma con la que lo amenazó. A pesar de que significaba poner su vida en peligro, en el video de vigilancia se puede ver cómo toma un limpiador de parabrisas para repeler al atacante armado y camina hacia el interior de la estación.

Facebook Twitter Linkedin

Primero, el hombre corrió tratando de defenderse con la escobilla. Foto: NBC

Finalmente el hombre logra cerrar la puerta y, una vez, dentro llamo a las autoridades. El ladrón no tuvo más remedio que marcharse en su auto, pero antes de hacerlo el empleado todavía pudo darle un buen golpe en el parabrisas usando el limpiador.

Facebook Twitter Linkedin

La víctima luego se ocultó en un establecimiento y siguió golpeando con la escobilla al ladrón. Foto: NBC

Ola de robos en estaciones de servicio de Nueva Jersey

El caso se suma a la ola de crímenes contra estaciones de servicio que se han registrado en el estado. De hecho, las autoridades ya están analizando los distintos videos disponibles de cámaras de seguridad para dar con los sospechosos.

Y es que posteriormente se dio a conocer que unos minutos antes se había producido un robo similar en una gasolinera ubicada en Hasbrouck Heights, en ese incidente un auto entró al estacionamiento y cuando el empleado se acercó el hombre se bajó y lo atacó. Aunque el incidente no pasó a mayores el empleado fue golpeado con la pistola y despojado del dinero.