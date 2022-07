Un nuevo informe sobre la trata de personas de 2022 (Informe TIP), del gobierno de Estados Unidos, analizó los avances de Colombia relacionados con este delito. Aunque reconoció que el país "cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación" de la trata, manifestó que las condenas y los casos de complicidad oficial siguen siendo motivos de preocupación.

"El gobierno continuó demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período del informe, considerando el impacto de la pandemia de COVID-19 en su capacidad contra la trata; por lo tanto, Colombia permaneció en el Nivel 1", afirmó el informe.



La investigación agregó que en los esfuerzos del gobierno colombiano para combatir este delito están "el aumento de las investigaciones, la identificación de más víctimas, la adopción de un nuevo protocolo de identificación de víctimas para los inspectores laborales y la mejora del sistema centralizado existente para la derivación de víctimas".

"Además, el gobierno anunció la creación de una unidad especial de aplicación de la ley para la investigación del reclutamiento forzoso de niños soldados y registró mayores esfuerzos de prevención para mitigar el turismo sexual infantil", añadió.



A pesar de resaltar estos aspectos, el gobierno estadounidense manifestó su preocupación por el número de condenas por trata de personas, las cuales "disminuyeron significativamente y las autoridades no enjuiciaron penalmente ni condenaron los casos de complicidad oficial".

Asimismo, aseguró que "los esfuerzos proactivos de identificación de víctimas fueron generalmente insuficientes, en particular entre los migrantes, y los servicios para el trabajo forzoso y las víctimas adultas fueron inadecuados".



Y agregó que "el gobierno no hizo esfuerzos para investigar penalmente, procesar y condenar casos de trabajo forzoso, lo que resultó en la impunidad de los traficantes de mano de obra y dejó sin protección a víctimas no identificadas en sectores críticos".

Por otro lado, se refirió a la operación por parte de las fuerzas armadas realizada el pasado 2 de marzo contra alias Gentil Duarte, en la cual murieron menores de edad.



"Las autoridades llevaron a cabo operaciones para interrumpir las actividades ilícitas de los grupos armados ilegales, incluidos varios ataques aéreos que provocaron la muerte de aproximadamente seis niños soldados", dijo.

Además, se refirió a las declaraciones que dio en su momento el ministro de Defensa Diego Molano, quien dijo a Blu Radio que el operativo estaba dirigido a las disidencias, las cuales tenían "una estructura narcoterrorista que usa a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra".



"Demostró una completa indiferencia por la necesidad de tratar a estos niños principalmente como víctimas. Las autoridades no reconocieron que el reclutamiento forzoso de niños por parte de grupos armados ilegales es una forma de trata de personas", indicó.

Las 40 investigaciones por complicidad oficial

El informe TIP destacó que en Colombia se abrieron "40 investigaciones por complicidad oficial en delitos de trata entre 2010 y 2021". Entre ellos, se "incluyó el caso de 2021 de un fiscal y un oficial de la ley acusados ​​de delitos de trata".



"Las autoridades no indicaron cuántas de las 40 investigaciones dieron lugar a enjuiciamientos o condenas. El año pasado, funcionarios de la oficina del inspector general señalaron indulgencia judicial hacia los funcionarios públicos involucrados en delitos de trata", dijo el informe.



Si bien el Gobierno investigó y arrestó a los funcionarios cómplices, la investigación indicó que "las autoridades a menudo optaron por medidas disciplinarias en lugar de tiempo en prisión, una respuesta que no se correspondía con la gravedad del delito y obstaculizaba los esfuerzos para combatir la trata".

ELTIEMPO.COM