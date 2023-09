Frente a las quejas y reclamos de los solicitantes de la visa americana, quienes aseguran que la solicitud del trámite presenta tiempos de espera que pueden llegar incluso hasta dos años, la Embajada de Estados Unidos hizo un anuncio clave que podría agilizar el proceso.



La entidad confirmó que más de 50 personas de embajadas de otros países llegaron a Bogotá para contribuir al proceso de solicitud de visas.



"El equipo consular en Bogotá está comprometido a reducir los tiempos de espera en Colombia para solicitantes de visa por primera vez. Y este equipo global tiene el honor de ayudar a lograr este objetivo", informó la Embajada.



Desde países como Argentina, Brasil, Belice, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Jamaica, Namibia, México, Serbia, Surinam y Venezuela, llegaron los expertos que brindarán el apoyo.



La entidad también se comprometió a proporcionar información actualizada sobre el estado del trámite y los requisitos necesarios.

Visa a Estados Unidos.

Dependiendo del tipo de visa que se requiera, hay diferentes formularios que pueden ser llenados en línea a través de la página de la Embajada.



Conozca a continuación algunos consejos para que el proceso de sacar la visa de turista sea exitoso.

Llene usted mismo el formulario

En el caso de la visa de turista el documento necesario es el DS 160. Desde la entidad recomiendan a los ciudadanos no contratar intermediarios para llenar el formulario, pues estos pueden cometer errores con la exactitud de la información.



Si tiene dudas debido a que la página está en inglés, puede seguir el tutorial paso a paso que tiene la Embajada americana en la página de Facebook Embajada de los Estados Unidos en Colombia.



Allí le explican qué documentos debe tener a la mano, cómo llenar el documento, cómo guardarlo y qué datos necesita para la solicitud.

Nuestro consulado redobla esfuerzos para brindarte el mejor servicio.



Ojo con la foto en el formulario DS 160

Un agente consular explicó en las redes sociales de la embajada que una foto que no cumpla con los requisitos, "puede generar demoras no solo en su proceso sino en el de miles de personas".



Asegúrese de que la foto cumpla con las siguientes indicaciones, pues aunque tenga todos los datos correctos, si la fotografía es rechazada habrá demoras en la asignación de citas.



La foto debe tener un tamaño de 5x5 centímetros. No se aceptan imágenes en uniforme o en las que utilice gafas. Además, debe ser una foto tomada hace menos de seis meses y debe tener fondo blanco.



Recuerde que el archivo debe ser JPEG.

Incluya documentos que garanticen intenciones de regreso a Colombia

Según el portal especializado Inmigración y Visas, una de las razones por las que los funcionarios de la Embajada niegan las visas es por la falta de pruebas que demuestren que hay garantías de regreso a Colombia.



Es importante ingresar en el formulario toda la documentación referente a vínculos laborales, familiares y económicos.



Según el sitio web, algunos de estos vínculos clave son: tener cónyuge o hijos, un empleo estable con tiempo significativo de permanencia, ingresos estables que no puedan mantenerse fuera del país y estar vinculado a un programa académico.

Visa a Estados Unidos.

Sea honesto y conciso en la entrevista

A la hora de responder las preguntas que le haga el cónsul, debe ser conciso y concreto en sus respuestas.



Algunas preguntas comunes que pueden hacerle incluyen: ¿Cuál es el motivo de su viaje? ¿A quién tiene Ud. en Estados Unidos?; ¿A qué se dedica?; ¿En qué trabaja?; ¿En dónde trabaja?; ¿Cuántos son sus ingresos?; ¿Tiene Ud. como demostrarme esos ingresos, propiedades, trabajo, etc.?



Recuerde llevar toda la documentación que soporte su información.

Tenga clara su intención de viaje e itinerario

Durante la entrevista le pueden preguntar detalles de su viaje. Tenga claro a qué destinos quiere viajar, qué lugares quiere visitar y cuánto tiempo planea quedarse.



Aunque la situación pueda provocar nervios, procure hablar con seguridad y sin titubeos, recomienda la página web.



Tenga clara la fecha y hora de su citación, preséntese con un tiempo prudente de anticipación ante cualquier novedad.



