Tras 50 años de un asesinato sin resolver, la policía identificó al principal sospechoso del asesinato de un soldado de la guerra de Vietnam, de 21 años, quien se encontraba con su novia de 18 años y que fue abusada sexualmente aquel día y aún se encuentra en búsqueda de respuestas.



El sospechoso identificado era Daniel Arthur Bell. Sin embargo, la policía aún se encuentra en la búsqueda de su cómplice. “El caso permanece abierto y activo”, aseguró el ‘Sheriff’ de condado.



El próximo sábado 26 de noviembre se cumplirán 50 años del asesinato de Gregory Dahl Nickell y la violación de su cita de aquella noche en la ciudad de Vernal al noroeste de Utah, en Estados Unidos.



El 26 de noviembre de 1972, Nickell, un joven de 21 años en ese entonces, que había vuelto hace tan solo un mes de prestar su servicio militar al ejército de su país en la guerra de Vietnam, decidió invitar a una cita a la compañera de cuarto de su hermana (cuyo nombre permanece en secreto pues la investigación continúa).

La pareja se encontraba a la una de la mañana en un mirador a las afueras de la ciudad de Vernal cuando un hombre comenzó a tocar violentamente la ventana del auto. El extraño, enérgico, gritaba que había ocurrido un accidente y necesitaban ayuda urgente.



Cuando Nickell, con buena voluntad, salió del vehículo para prestarle ayuda al sujeto, este sacó una pistola calibre 22 y le disparó tres veces al joven, causando su muerte de inmediato y generando pánico a la mujer que lo acompañaba.

Gregory Dahl Nickell, habia vuelto de la guerra en Viethnam Foto: Oficina del Sherrif del condado de Uintah

Según cuenta la víctima, el hombre ingresó al auto, amenazó con el arma a la mujer y comenzó a conducir hacia el este, por la autopista que se dirige a la capital del estado. Pasados unos minutos, otro vehículo se le acercó por la parte trasera, obligaron a la mujer a descender del auto de su novio, subirse al puesto trasero del segundo vehículo y su cabeza fue tapada por una manta.

Después de horas conduciendo, los hombres habrían parado a 90 kilómetros del lugar del secuestro, y habrían prendido en fuego el auto de Nickell mientras su cuerpo aún se encontraba allí.



Tras esto, los dos hombres, que según la mujer se referían entre sí como ‘Tex’ y ‘Jhonny’, abusaron sexualmente de la mujer, y la abandonaron en medio de la carretera cerca al pueblo de Duchesne, ubicado a más de una hora de su ciudad.

La investigación de más de 50 años

“La familia de Greg merece respuestas, la mujer abusada sexualmente merece respuestas”, aseguró el ‘sheriff’ del condado Steve Labrum.

Por su parte, la mujer no pudo dar muchos detalles sobre la apariencia de los sospechosos, pues su cara estuvo cubierta la mayoría del tiempo, “los hombres tenían su cabeza cubierta, es poco probable que viera mucho”, aseguró el informe de la policía.



Así mismo, en 1972 los policías enviaron más de 30 muestras de evidencia al laboratorio del FBI para analizarlas, pero no obtuvieron ningún resultado, debido a esto, el caso no pudo ser resuelto y con el tiempo el caso se enfrió no se volvió a saber nada de él.

En enero de 2020 los investigadores encontraron la evidencia recolectada en 1972 y la volvieron a llevar para que sea analizada con la tecnología actual. “Los perfiles de ADN de dos hombres desconocidos fueron identificados y subidos a la base de datos nacional. En septiembre, los detectives fueron notificados que uno de los perfiles emparejaba con el de Daniel Arthur Bell”, explicó el informe emitido por la policía.

¿Cuál fue el paradero del asesino todo este tiempo?

El informe también notificó que Daniel Arthur Bell murió en 2019 en Yakima, Washington. El hombre vivía en la región de Uintah Basin, en Utah, cuando cometió el crimen y posteriormente de mudo de allí. En 1988 fue acusado de nuevo de violación en el estado de Oregon, y en 1999 se mudó al estado de Washington donde contrajo matrimonio.



“Es una tragedia que haya tomado 50 años para identificar al sospechoso. Esperamos que con la ayuda de la ciudadanía, identifiquemos al otro lo antes posible”, aseguró Labrum.

Por su parte, el segundo sospechoso no ha sido encontrado aún, sin embargo, la familia de Bell, según las autoridades, ha brindado la completa disposición para que los policías continúen con la investigación y den con el parado del otro responsable, quién, al parecer sería considerablemente más joven que Bell.





