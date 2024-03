Tramitó la green card y se la aprobaron sin abogado ni entrevista: ¿cómo lo hizo?

una mujer quien recibió la sorpresa de que, después de haber pasado varios años en Estados Unidos, al fin tendía su residencia permanente. Muchos consideran que obtener la green card es un sueño lejano, pues tener la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos implica pasar por una serie de trámites y cumplir varios requisitos . Por ello es que la mayoría busca asesorarse de abogados con la intención de agilizar la solicitud. Pero hay otras personas que deciden llevar a cabo el proceso solos y obtienen éxito. Eso fue lo que le sucedió a

A través de su perfil en TikTok @celendipiedad, una mujer peruana que se convirtió en ciudadana estadounidense, compartió el momento en el que le da la noticia a su madre de que, después de meses, le habían aprobado su green card.

El video dura únicamente 12 segundos. Se puede ver que están en una videollamada, y aunque no se escucha lo que dicen, se puede notar como de pronto su madre se emociona ante la noticia. En la descripción escribió: "Mi mami ya tiene su green card, nosotros hicimos este proceso sin abogado, después de unos meses, por fin ya nos llegó todo".

El video despertó la curiosidad de muchos usuarios. Varios le preguntaron cuál había sido el trámite que había seguido para poder obtener la residencia para su mamá, razón por la cual la tiktoker decidió subir un par de videos adicionales para explicar el proceso.

Dijo que su madre ya se encontraba en Estados Unidos con una visa de turista, por lo que lo que tuvo que hacer fue un Explicó que se volvió ciudadana de Estados Unidos en 2022. En mayo de 2023 solicitó la residencia permanente para su mamá.por lo que lo que tuvo que hacer fue un cambio de estatus . Detalló que mientras se haya entrado al país norteamericano de manera legal puede realizarse ese proceso a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Algo que sorprendió mucho a los usuarios de TikTok es que señaló que no fue necesario acudir a citas con las autoridades migratorias para realizar entrevistas, únicamente se presentaron para registrar los datos biométricos y la fotografía oficial. "Lo que he escuchado es que ya no piden entrevistas ni siquiera por green card por matrimonio, a menos que sientan que sea necesario", dijo en el video.

Respecto a las evidencias que enviaron para que la green card de su mamá fuera aprobada señaló su acta de nacimiento, su acta de matrimonio y el acta de nacimiento de su mamá, todas traducidas. Para ello contrataron un traductor certificado que les cobró US$25.

Inició el trámite en mayo de 2023 y en enero de 2024 fue cuando oficialmente le aprobaron la green card, aunque fue hasta febrero que la recibieron. Detalló que si bien todo el proceso lo llevó a cabo sin asesoría de un abogado, aceptó que sí cometió algunos errores que básicamente les costaron tiempo.

Formularios que tuvo que llenar para solicitar la green card

En un siguiente video celendipiedad compartió cuáles fueron los formularios que tuvo que llenar para poder obtener la green card para su madre.

Detalló que el primer paso fue buscar a un doctor y esperar a que tuvieran los resultados para llenar el formulario I-693, lo que demoró alrededor de dos semanas. Señaló que es importante que el sobre enviado por el médico no se abra, se tiene que enviar tal cual a Uscis, junto con los formularios I-130 y el I-485.

Además de lo anterior, incluyeron dos copias del pasaporte de su madre, pruebas de que ella es ciudadana de Estados Unidos, fotos tamaño pasaporte, copias de sus actas de nacimiento y un cheque por US$535.

También enviaron el formulario I-864 a través del cual se menciona que la ciudadana estadounidense será la encargada de mantener a su mamá mientras ella viva en Estados Unidos. Para el segundo paso pagaron US$85 por la toma de biométricos y UsS$1.140 por el trámite.