¿Puedo obtener una visa de EE. UU. si me quedé más de lo permitido?

¿Aún puedo obtener una visa si me quedé más tiempo de lo permitido o fui deportado?

Esto depende de sus circunstancias específicas. Los estadounidenses valoran los vínculos cercanos con los colombianos y aprecian los múltiples beneficios de viajar entre nuestros dos países. Al mismo tiempo, ambos países tienen reglas acerca de quién puede ingresar y cuánto tiempo pueden quedarse.



El visado sólo sirve para llegar a un puerto de entrada. El tiempo que puede quedarse depende del funcionario de inmigración. Cuando usted ingresa a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, un oficial de inmigración le otorga un periodo específico de tiempo durante el cual se le permite permanecer en el país. Puede ser admitido hasta una fecha específica o por la “duración de la estadía”, la cual está marcada como “D/S” en el sello de ingreso. Ya escribimos detalladamente sobre esto en un artículo anterior. Usted debe salir del país antes de que finalice su periodo de estadía autorizado. Si no lo hace, es posible que su visa ya no sea válida y podría ser deportado.



Si usted se queda más tiempo del permitido, puede no ser elegible para su visa actual y posibles futuras visas porque será más difícil demostrar al funcionario consular que tiene la intención de utilizar su visado de forma adecuada. Si permanece más de 180 días después de su periodo de estadía, no será elegible para obtener una visa por un período 3 años. Si permanece más de un año después de su período de estadía, no será elegible para obtener una visa por 10 años. Puede encontrar más información específica disponible en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).



Entendemos que la vida no siempre continúa según lo planeado y puede encontrarse con circunstancias atenuantes. Si usted necesita quedarse más tiempo del que permite la duración de la estadía, puede solicitar una extensión ante USCIS. Si se queda más tiempo, asegúrese de regresar a su país de origen lo antes posible y sea honesto acerca de su viaje la próxima vez que solicite una visa.



Si ha cometido ciertos delitos como fraude, robo o daño a algo o alguien, esto también podría hacerlo no elegible para una visa. Es importante ser honesto con el oficial consular durante su entrevista. No todos los delitos le impiden obtener una visa en el futuro y, en ocasiones, puede haber una exención disponible. Si miente acerca de su pasado, es posible que no sea elegible para la visa y se le prohíba permanentemente ingresar a Estados Unidos.



Recuerde: para que sea elegible para una visa, el oficial consular necesita estar seguro de que usted tiene la intención de usar la visa correctamente. Esto significa que va a Estados Unidos para hacer lo que usted dijo que iba a hacer, no permanecer más tiempo del autorizado y no violar ninguna ley. Si el oficial consular tiene motivos para creer que no usará su visa correctamente, es posible que sea rechazada.



Sabemos que todas estas reglas pueden parecer intimidantes, pero en realidad solo aplican en circunstancias inusuales. Incluso si ha cometido algunos pequeños errores en el pasado, aún puede solicitar una visa y saber si es elegible. Solo recuerde siempre usar su visa correctamente y sea honesto durante la entrevista para la visa. ¡Esperamos darle la bienvenida a Estados Unidos en su próxima visita!



