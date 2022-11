Tener un buen trabajo en Estados Unidos puede ser un verdadero reto, tanto para nacionales como extranjeros, principalmente porque además de la formación profesional, depende también de la demanda de puestos de trabajo.



Al ser un país tan extenso, cada estado tiene prioridades diferentes, las cuales se vieron reflejadas en los datos del último semestre de la Oficina de Estadísticas Laborales norteamericana. En el caso de Miami, lideraron la lista el comercio, el transporte y los servicios públicos.



En el orden de emplearse en esta ciudad, en julio, casi 640.000 personas se insertaron en el mercado laboral con trabajos como asociado de ventas, servicio al cliente, representante de ventas o ejecutivo de cuentas.



Asimismo, los servicios profesionales y empresariales sumaron cerca de medio millón de puestos. En tercer lugar, siguieron la educación y la salud, con 426.000, y el ocio y la hospitalidad incorporaron a casi 327.000 personas.

No obstante, si bien estas áreas son las que más crecieron, no son precisamente las que tienen los mejores sueldos.



El diario argentino La Nación hizo un cruce de los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales con un análisis de GrabJobs, una plataforma digital que busca y ofrece puestos laborales, para presentar el ranking de las industrias mejor pagadas en Miami entre las más buscadas.



Aviación

Los pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo de líneas aéreas ganan, en promedio anual, $239.250 dólares, lo que representa más del doble del salario medio de un residente de Miami.



La ciudad también es la sede del Aeropuerto Internacional de Miami, que es un aeropuerto importante en los Estados Unidos.



Las perspectivas laborales para alguien en la industria de la aviación son muy prometedoras. Dentro de esta área se incluyen los controlares de tráfico aéreo y los instructores de vuelo, quienes ganan en promedio 136.060 y 103.750 dólares, respectivamente.

Los pilotos, copilotos e ingenieros de vuelo tienen buenos salarios en Miami. Foto: Istock

Salud

La industria de la salud también es una área que paga muy bien, tanto en Miami, como en el resto de las ciudades del país. Desde médicos especialistas hasta enfermeras, muchos profesionales en este campo reciben sueldos que pueden llegar a superar los 200.000 dólares.



En ese sentido, los obstetras y ginecólogos, oftalmólogos y cirujanos reciben sueldos que varían entre 213.000 y 238.000 dólares.



En este sector también se destaca la enfermería. Tanto un enfermero graduado como un asistente de enfermería, pueden percibir en promedio 52.000 y 25.000 dólares anuales. Como un plus, esta es una carrera que tiene demanda en el estado de Florida y en la que no se necesita saber inglés a la perfección.



La industria de la salud también es una área que paga muy bien. Foto: iStock

Legales

Como parte de los servicios profesionales y empresariales, así se trabaje tanto para una de abogados como en el estado, la industria legal forma parte del top de las áreas con mejor remuneración en todo Miami.

Abogados, jueces y muchos otros profesionales legales también pueden ganar salarios muy altos en la ciudad.



En promedio, un juez o un magistrado pueden ganar 175.690 dólares por año. Asimismo, un abogado puede percibir cerca de 170.000 dólares, y un profesor de derecho puede ganar casi 140.000 dólares.

Los trabajos de jueces y abogados también ofrecen buenos salarios en Miami. Foto: Martín García. ELTIEMPO

Ventas y administración de empresas

En el sector comercial, el que más creció en el último semestre en la ciudad, los cargos como asistentes de ventas o asesor son un buen inicio en el área.



Los puestos más altos como gerente de ventas, de marketing y de recursos humanos perciben en promedio anual 143.000 dólares, 136.000 dólares y 124.000 dólares, respectivamente.



Tecnología de la información

Como en otras ciudades del país, la tecnología de la información es otra industria bien pagada en Miami. Para aquellos que son expertos en computación, informática e incluso análisis de datos, se pueden percibir, en promedio, cerca de 160.000 dólares al año.

Los trabajos relacionados con la tecnología ofrecen buenos salarios. Foto: iStock

Muchas empresas de tecnología en esta área del país tienen su sede en la Florida y en Miami. Los tres cargos mejor pagados son los gerentes de sistemas de información e informática, los analistas en ciencias de investigación informática y la ciencia de datos, con sueldos de 160.000 dólares, 125.000 dólares y 117.000 dólares, respectivamente.

LA NACIÓN/ ARGENTINA (GDA)

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA

