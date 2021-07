¿Cuáles son mis derechos como trabajador en Estados Unidos?

Cuando viaje a Estados Unidos por trabajo –ya sea como Au Pair, participante de intercambio, trabajador temporal agrícola o no agrícola, profesional calificado o cualquier otro tipo de trabajador– sus derechos están protegidos bajo la ley de Estados Unidos. Su visa no será denegada ni será castigado por el gobierno de Estados Unidos por haber ejercido sus derechos según la ley del país. El gobierno de Estados Unidos quiere que tanto trabajadores como empleadores sigan las leyes y le recomienda reportar cualquier violación.



(Lea aquí: ¿Puedo obtener una visa de trabajo para EE. UU. durante la pandemia?)

Antes de asistir a la Embajada para su entrevista de visa, usted recibirá una copia de un documento que explica todos sus derechos como trabajador en Estados Unidos. Este documento, conocido como el Folleto Wilberforce, se encuentra aquí. Usted debe revisar el folleto antes de su entrevista en la Embajada. El Oficial Consular le preguntará durante la entrevista si ha leído y entendido este documento. Contamos también con un vídeo útil que encontrará aquí.



Entre otras cosas, el documento explica que usted tiene derecho a:



1. Recibir un pago justo. Usted debe recibir al menos el salario mínimo federal (USD$ 7.25 por hora, actualmente), y puede tener derecho al pago de horas extra por cualquier hora trabajada que supere las 40 horas por semana.



2. No ser discriminado. Es ilegal que usted sea tratado de manera diferente o mal en el trabajo a raíz de su edad (si tiene 40 años o más), género o sexo, raza, nacionalidad y etnia, color, religión, información genética (incluyendo historial médico familiar) o discapacidad.



3. No ser víctima de acoso sexual o explotación sexual. Es ilegal que su empleador lo acose o explote sexualmente.



4. Tener un lugar de trabajo seguro y saludable. Tiene derecho a un ambiente laboral seguro que incluya tratamiento médico adecuado, equipo de protección, entrenamiento, alojamiento (si es provisto por su empleador), baños, agua potable, jabón y agua limpia, y apoyo durante emergencias médicas.



5. Solicitar ayuda a grupos sindicales, de inmigrantes y de derechos laborales. Usted puede colaborar con sus compañeros de trabajo y asistir a eventos fuera del trabajo relacionados con derechos de los trabajadores y la mejora de su situación laboral.



6. Abandonar una situación laboral abusiva. Usted no debe permanecer en su trabajo si su empleador es abusivo. Hay programas para proteger a las personas que reportan abuso. Usted no debe temer si busca ayuda aún si tiene inquietudes sobre inmigración. Debe consultar con un abogado de inmigración que no trabaje para su empleador.



(Le puede interesar: ¿Por qué se demora la renovación de mi visa de EE. UU.?)



Además de los derechos indicados, tenga en cuenta que es ilegal que su empleador tome su pasaporte. Usted debe tener su pasaporte y otros documentos de viaje en un lugar seguro al cual usted pueda acceder en todo momento.



Si alguien (reclutador, líder de grupo, supervisor o empleador) le dice que su visa será negada o será deportado por ejercer sus derechos legales, no es cierto. Por favor llame a la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888 para reportar este tipo de abuso o visite el sitio web www.traffickingresourcecenter.org.

Como siempre, siga a la Embajada en sus redes sociales –Facebook, Twitter e Instagram– y en nuestro sitio web para conocer las últimas novedades.

Más noticias

- ¿Cómo puedo acelerar el proceso de inmigración al ingresar a EE. UU.?

- ¿Cuándo obtendré una entrevista para mi visa de inmigrante de EE. UU.?