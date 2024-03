Trabajadores de Nueva York ganan US$25 por hora aunque un robot hace más de la mitad

los empleados pueden ganar hasta US$25 por hora sin preocuparse exhaustivamente por su trabajo, debido a que la mitad de las tareas las realiza un robot. En un nuevo y popular restaurante vegano en el corazón de Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos sin preocuparse exhaustivamente por su trabajo, debido a que

El futuro ya llegó, según los dueños del emprendimiento de comida rápida vegana, que tienen como su empleado estrella todos los meses a un robot que consiste en un brazo de seis ejes que puede levantar hasta poco más de cuatro kilos con un movimiento de muñeca.

De nombre Kermel, el local situado en Manhattan, que abrirá una nueva sucursal en Park Ave. So. y calle 24th, cuenta con un reducido número de empleados a la vista, quienes gozan de licencia por enfermedad, vacaciones pagadas y, en un futuro próximo, opciones sobre acciones.

En un artículo publicado por el medio estadounidense The New York Post, los empleados aseguran que es el primer trabajo en un restaurante que no les provoca un extremo cansancio al final de la jornada. Además de las ventajas que trae para sus compañeros de trabajo, el empleador reduce en una notable cantidad de dinero los sueldos que debe pagar al contar con el robot para la mayoría de las tareas.

hasta el momento, no hubo rotación en el personal, que disfruta de un sueldo de poco más de US$3.000 por mes. En esa línea, el fundador de la compañía de comida rápida vegana destaca que la implementación del robot crea un mejor ambiente de trabajo

El futuro gastronómico a manos de la tecnología en Estados Unidos

Si bien Kermel es un claro ejemplo del éxito que puede llegar a tener un local al reducir costos y errores con el empleo de un robot, no es el primero en contar con la tecnología para realizar las tareas diarias.

El negocio dedicado a la venta de ensaladas Sweetgreen es uno de los locales que implementó la tecnología en sus locales y, según informes recientes, los resultados son positivos respecto a una comparación entre las sucursales con automatización y los locales administrados por humanos. Otro ejemplo es el de los grandes almacenes Muji en Hudson Yards de Manhattan, en el cual un robot llamado Jarvis elabora usualmente los cafés para los clientes.