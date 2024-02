Trabaja en una tienda de segunda mano de EE. UU. y confesó una verdad poco agradable

Las tiendas de segunda mano son muy populares entre los habitantes de Estados Unidos, sin embargo, una trabajadora reveló algunos secretos respecto a estos negocios, que de inmediato desataron comentarios en redes sociales.

Aunque muchas personas suelen hallar verdaderas ‘joyas’ en tiendas de segunda mano, e incluso, existe gente que se dedica a buscar ‘tesoros’, lo cierto es que también existe un lado poco conocido de este tipo de establecimientos y recientemente una mujer lo expuso a través de su cuenta de TikTok.

Los desagradables secretos de las tiendas de segunda mano en EE.UU.



La usuaria de TikTok @tango_quinn, asegura que durante de finales de 2019 y principios de 200, periodo de tiempo que trabajó en Goodwill, tienda conocida por su ropa y artículos para el hogar de segunda mano, vivió ciertas irregularidades y abusos por parte de sus superiores, las cuales no dudó en contar a través de un video que se volvió viral.

Entre algunas de las cosas que más llamaron la atención está el hecho de que la gente dejaba pañales sucios en el suelo. “No sé de dónde salían ni cómo, pero literalmente dejan los pañales sucios y luego mi gerente decía: toma un trapo, recógelo y tíralo. Lo mismo pasaba con las agujas. Agujas de sustancias”.

La mujer relató en la publicación que ya cuenta con más de 240.000 vistas que “en cuanto a las personas sin hogar que estaban alrededor de la tienda, muchas veces entraban a los vestidores, se cambiaban de ropa y se la llevaban sin pagar, además dejaban su ropa vieja, cubierta de orina y desechos. En otra ocasión, mi gerente nos pidió que limpiáramos el baño, ya que había diarrea explosiva en todas las paredes'", recordó con desagrado.

Como era de esperarse, los seguidores de la tiktoker no tardaron en expresarse al respecto con comentarios como: “Me enfurece cómo la gente trata a las tienda de segunda mano, yo me aseguro de que la ropa está limpia y en buen estado antes de donar”, “trabajo en Goodwill rn y esta es la razón por la que no tenemos vestidores en el mío”, “ni siquiera puedo ir a la tienda de segunda mano porque huele muy mal” o “me entregaron una bolsita de cocaína que un cliente encontró en un par de jeans. Yo acababa de cumplir 16 años”.