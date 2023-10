Trabaja como taxi y una pasajera le dio una inédita cifra en propinas: “Por no hablar”

Aunque las propinas no son obligatorias, muchas de las personas que trabajan en el sector del servicio al cliente las reciben constantemente. Sin embargo, a veces estas cantidades pueden ser sorprendentes, tal como la que le dieron a una conductora de la popular aplicación Uber. Su pasajera le dio una remuneración inesperada.



A través de su cuenta personal de TikTok, @alex.tss13 relató que salió a trabajar como cada mañana, sin saber que una pasajera le alegraría el día al darle una propina de US$30 simplemente por no haber hablado durante el trayecto.

Acostumbrada a tratar con todo tipo de clientes, la trabajadora le dio la bienvenida a la mujer al auto y se dispuso a llevarla a su destino: “Recogí a una pasajera para llevarla al aeropuerto, un viaje largo, aproximadamente 40 minutos. En cuanto se subió se quedó dormida”.



Así, decidió no iniciar una conversación con ella, dado que además es la técnica que suele utilizar con el resto de sus pasajeros. “La gente viene escuchando música o vienen cansados y no quieren hablar, si me hacen plática, pues ya les contesto” relató.

En este caso, no tuvo alternativa, más que conducir hasta llegar al sitio. Para su sorpresa, al despertar, la pasajera le dio las gracias por no hablar durante el trayecto, regalándole una propina de US$30. “Gracias por no hablar, vengo súper cansada, vengo de un vuelo larguísimo, gracias por no molestarme”, le comentó la pasajera.

La propina más generosa, según los usuarios

El clip ya acumuló miles de me gusta, así como cientos de comentarios de gente sorprendida por la generosa propina de la pasajera: “Gracias a los conductores como tú, que no hablan”, “por esa plata me vuelvo mudo”, “no serviría de conductor, soy súper platicador”, “si pudiera hacer eso con mi esposa, “voy a empezar a usar el silencio en mi vida”, “woow, que bueno y que Dios te bendiga con más”.