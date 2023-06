El Estatus de Protección Temporal -TPS- es un beneficio que está otorgando el gobierno de los Estados Unidos a personas de algunos países que por la situación en su lugar de origen, como conflicto armado o desastres naturales, no han podido retornar.



Los casos de las personas que pueden beneficiarse con el TPS o que son elegibles para serlo serán evaluados para que posteriormente el migrante tenga la posibilidad de conseguir un trabajo en norteamérica y más adelante obtener la autorización para viajar, cuando la situación en su país de origen haya mejorado.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles

Según CNN, los elegibles del TPS no serán deportados ni detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional y cuando se obtiene este estatus los plazos que se otorgan son de seis, 12 o 18 meses, lapsos de tiempo para permanecer en Estados Unidos, que pueden extenderse si el país de origen “continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación”.



No obstante, la persona que obtenga este beneficio debe tener en cuenta que esta situación es temporal y no es uno de los requisitos por los cuales se podría obtener la residencia legal y permanente en ese país.



Los migrantes que pueden acceder al estatus de TPS son de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. La designación de estas personas para poder obtener el beneficio volvió a estar en pie, luego de que en el gobierno de Donald Trump se quitaran las excepciones de ingreso para estos ciudadanos.



Unos 319.000 migrantes de estos países, quienes en su momento habían obtenido el estatus, podrán reinscribirse para tener nuevamente este beneficio temporal.





(Le puede interesar: Senador de Estados Unidos bloquea la venta de armas a un país de la Otán, ¿hay tensión?)

¿Qué países tienen TPS en Estados Unidos?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos - USCIS- , existe un listado de 16 países que tienen Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos, debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de sus ciudadanos a esos lugares no se considere seguro. Estos son:



- Afganistán (designado hasta el 20 de noviembre de 2023).



- Camerún (designado hasta el 7 de diciembre de 2023).



- El Salvador (hasta el 9 de marzo de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023).



- Etiopía (hasta el 12 de junio de 2024).



- Haití (30 de junio de 2024, según la actualización vigente de noviembre de 2022, para los beneficiarios que obtuvieron TPS bajo la designación del 3 de agosto de 2021. Los beneficiarios de la designación hecha en 2011 continuarán bajo TPS mientras las ordenes judiciales preliminares en el caso Ramos y en el caso Saget permanezcan vigentes).



- Honduras (hasta el 5 de julio de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023)



- Myanmar (designado hasta el 25 de noviembre de 2022).



- Nepal (hasta el 24 de junio de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023).



-Nicaragua (hasta el 5 de julio de 2025, según la actualización vigente de junio de 2023).



- Somalia (extendido hasta el 17 de marzo de 2023).



- Sudán (30 de junio de 2024, según la actualización vigente de noviembre de 2022).



- Sudán del Sur (extendido hasta el 3 de noviembre de 2023).



- Siria (extendido hasta el 30 de septiembre de 2022).



- Ucrania (continúa hasta el 19 de octubre de 2023).



- Venezuela (extensión vigente hasta el 10 de marzo de 2024).



- Yemen (extendido hasta el 3 de marzo de 2023).



(Lea más: Ministro de Maduro aseguró que Alex Saab está cerca de ser liberado en EE. UU.)

¿Quién es elegible para tener estatus TPS?

Para adquirir el estatus de TPS es necesario que la persona tenga nacionalidad de algunos de los países del listado anteriormente mencionado, además debe haber residido en Estados Unidos durante la última fecha de designación de ese país, es decir si usted es de Venezuela se requiere que haya permanecido en norteamérica de forma continua desde el 8 de marzo de 2021, cuya extensión va hasta marzo de 2024.



También puede existir la posibilidad de no ser elegible para TPS, en ese caso estas son las características:



- Personas condenadas por un delito grave o dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos.



- Si es encontrado inadmisible bajo lo establecido en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.



- Si está sujeto a cualquiera de los impedimentos para obtener asilo.



- Si no se reinscribe al TPS, según se requiere.



En caso de ser de algunos de los países del listado y desea solicitar el TPS usted debe:



- Solicitar el formulario I-821 en la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos: www.uscis.gov en la opción ‘Programas humanitarios’.



- Si desea solicitar autorización de empleo en esta misma página debe solicitar el formulario I-765, para la cual también debe tener a la mano los siguientes documentos:



- Evidencia de identidad y nacionalidad.

- Evidencia de fecha de entrada a EE.UU.

- Evidencia de residencia continua.



Según CNN, los costos para solicitar el TPS está alrededor de $ 545 dólares,que en pesos colombianos serían $ 2.289.000 para adultos y $ 50 dólares -$ 210.000 pesos- para menores de edad.

2,8 millones de migrantes expulsados de EE. UU.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Quiere estudiar en EE. UU.? Estos son los pasos para solicitar una visa de estudiante

¿Cuáles son las principales ciudades en donde viven los colombianos en Estados Unidos?

EE. UU. advirtió fallas de Colombia en la judicialización de la trata de personas